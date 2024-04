"Taniec z gwiazdami": Widzowie znów odratują Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela?

Nie do wiary, kto znalazł się na kolanach Dody w tramwaju! Pasażerowie osłupieli

Dopasuj zdjęcie do postaci

Pilne! Polsat ujawnił zasady punktacji w "Tańcu z gwiazdami". To dlatego Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel nie odpadają!

A więc to tak

Taniec z gwiazdami. Nagła wiadomość od Roksany Węgiel tuż przed występem! Tego nikt by nie wymyślił!

"Taniec z gwiazdami": Odcinek 7.

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" i jego 27. edycja jest pełna wzruszeń i zaskoczeń. W ostatnim odcinku widzów oburzył werdykt, za sprawą którego z programem pożegnał się świetnie tańczący Aleks Mackiewicz. Izabela Skierska, która tańczyła z nim w parze, nie kryła zaskoczenia i rozgoryczenia, podobnie jak reszta ekipy. Wynik wydał się tak niesprawiedliwy, że obecni w studio... wybuczeli go.

Pilne! Polsat ujawnił zasady punktacji w "Tańcu z gwiazdami". To dlatego Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel nie odpadają!

Odratowania ponownie dzięki głosom widzów została Dagmara Kaźmierska, która w parze z Marcinem Hakielem radzi sobie... cóż, jak może. Ale raczej kiepsko. Jurorzy - Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak konsekwentnie "nagradzają" parę najniższymi wynikami, ale to głosy widzów decydują o tym, że przechodzą dalej. Czy w tym tygodniu będzie inaczej?

Rafał Maserak komentuje wyniki Dagmary! "Słabo tańczy". Ale wskazuje też coś bardzo ważnego!

Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Dalej

"Taniec z Gwiazdami": Uczestnicy 7. odcinka

W grze pozostało zaledwie 6 par. Najwyżej oceniane z nich to Roksana Węgiel i Michał Kassin, którzy w ostatnim odcinku zachwycili tańcem współczesnym, Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, którzy również zdobyli 40 punktów za współczesny w poprzednim odcinku, Maciej Musiał i Daria Syta, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk oraz Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel. W tym tygodniu każda para zatańczy po dwie choreografie.

Program tradycyjnie poprowadzą Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

"Rozumiemy żal, który wyraziliście w sieci po ostatnim odcinku, ale to głownie od was widzowie zależy, kto przechodzi dalej..." - powiedział na otwarcie Krzysztof Ibisz, nawiązując do ubiegłotygodniowego wyniku. Dodał, że głosy jury są ważne, ale nie decydujące.

"Taniec z gwiazdami". Para nr 7: Maffashion i Michał Danilczuk

Jako pierwsi występują z paso doble Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk. Jurorzy do tej pory jej zarzucali, że jest w niej za mało emocji i energii. Teraz chce pokazać złość - jak jej pójdzie?

Wystąpili do hitu Lady Gagi "Bad Romance". Trzeba przyznać, że to chyba Julia w całym programie z odcinka na odcinek robi największe postępy - dzisiejszy taniec był bez porównania lepszy niż każdy poprzedni. Czy jurorzy potwierdzą?