Pilne oświadczenie Polsatu ws. zasad punktacji w programie "Taniec z gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska to najbardziej kontrowersyjna postać w najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Tańcząca w parze z Marcinem Hakielem celebrytka z kryminalną przeszłością notorycznie jest krytykowana za swoje występy na parkiecie. Dagmara Kaźmierska obrywa nawet od na ogół życzliwie nastawionej do uczestników show Ewy Kasprzyk. Ważną rzecz zauważył jednak inny juror "Tańca z gwiazdami" Rafał Maserak. W rozmowie z "Super Expressem" przypomniał, że program w jakiejś części jest to też "konkurs popularności". - Dagmara Kaźmierska ma bardzo dużo swoich wielbicieli, którzy ją wspomagają głosami. Nawet jeśli słabo tańczy na parkiecie. Nie ukrywam, że tańczy na swoje możliwości i tak dobrze, na tyle, na ile może - ocenił. O tym, kto przechodzi do kolejnego, decydują zarówno jurorzy, jak i widzowie. Wynika z tego, że "Królowa życia" i Marcin Hakiel cieszą się ogromną sympatią tych drugich. W specjalnym pilnym oświadczeniu Polsat ujawnił zasady punktacji w programie "Taniec z gwiazdami".

To dlatego Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel przechodzą dalej

Produkcja najwyraźniej zauważyła niezadowolenie sporej części osób z powodu werdyktów dotyczących Dagmary Kaźmierskiej i Marcina Hakiela. - 6. odcinek „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” wywołał lawinę komentarzy. W programie pozostały już tylko pary od początku bardzo wysoko oceniane przez jury i para numer 8, której dotąd nie udało się jeszcze przekroczyć pułapu 23 punktów. Mimo to Dagmara Kaźmierska z Marcinem Hakielem przechodzą do kolejnych odcinków - zaznaczyła na wstępie Anna Rzążewska, manager do spraw promocji w Polsacie. W dalszej części oświadczenia ujawniła zasady dotyczące punktacji. - Zgodnie z regulaminem programu o awansie do następnego odcinka decydują w równym stopniu noty jurorów przyznawane oraz głosowanie widzów - poprzez sms-y i w aplikacji programu. W najbliższym odcinku występuje 6 par. Ta, która za swój taniec otrzyma od jurorów najwyższe noty, dostanie 6 tak zwanych punktów jurorskich. Ta, która otrzyma noty najniższe, dostanie tylko 1 punkt jurorski. Dokładnie tak samo jest z sms-ami i głosowaniem widzów w aplikacji. Para, na którą wpłynie najwięcej głosów, dostanie 6 tak zwanych punktów widzów. Natomiast ta z najmniejszą liczbą głosów dostanie 1 punkt widzów. Na koniec odcinka punkty jurorów i widzów są sumowane, a do kolejnego odcinka awansuje 5 pierwszych par zestawienia. W przypadku remisu, decydują głosy widzów - tłumaczyła w komunikacje Rzążewska.

W naszej galerii prezentujemy, jak Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel prezentują się na parkiecie "Tańca z gwiazdami"

Sonda Dagmara Kaźmierska i Anita Sokołowska. Która Ci się bardziej podoba? Dagmara Kaźmierska Anita Sokołowska Żadna z nich Obie są piękne!