Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Jak się poznali?

Roksana Węgiel, lat 19 (od miesiąca) i Kevin Mglej, lat 27, budzą spore emocje. Chodzi nie tylko o różnicę wieku, ale też fakt, że poznali się gdy Roxie była jeszcze niepełnoletnia. Poznali się w studiu nagraniowym podczas pracy nad płytą Roksany "13+5". Cóż - z wywiadów wynika, że Kevin raczej nie stronił od nieletniej współpracowniczki...

„To była taka miłość od pierwszego wejrzenia, kiedy spotkaliśmy się w studiu. Żadne z nas tego nie planowało, po prostu zaiskrzyło. Roksana okazała się niesamowicie ciepłą, wrażliwą, empatyczną, dojrzałą osobą i tak rozpłynąłem się" - mówił Kevin w rozmowie ze "Światem Gwiazd". Nie tylko różnica wieku i moment poznania Roksany budzą wątpliwości wśród internautów. Kevin Mglej zdążył przed poznaniem Roxie zostać ojcem 4-letniego Williama. Jego matką jest 24-letnia aktorka, Malwina Dubowska, która nie ma o nim najlepszego zdania... Skarżyła się w social-mediach między innymi na problemy finansowe. Malwina i Kevin byli też zaręczeni.

Roksana Węgiel ma 19 lat, a mieszka jak królowa! Pokazała nawet kibelek. To jej oaza spokoju

Kevin Mglej zamknął Roxie w złotej klatce?

Odkąd Mglej związał się z Roksaną, na języki wzięły go wszystkie gazety i portale. On sam niedawno skasował swoje konto na Instagramie, argumentując to tym, że nie chce być "popularny w internecie"."Kochani, droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji - niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego" - poinformował w sieci.

Zapewne również by uniknąć "popularności w internecie" postanowił udzielić wywiadu przed kamerą Pudelka o swoich relacjach z Roksaną, jej rodzicami, o łzach swojego ojca... I o tym, czy ją osacza, bowiem taka opinia krąży o nim za kulisami "Tańca z gwiazdami". Pisaliśmy o tym, że ma on między innymi odcinać Roxie od mediów i utrudniać wywiady. Para miała też przyspieszyć ślub na życzenie muzyka.

Kevin Mglej: "Przeceniają moje wpływy"

Kevin Mglej w wywiadzie opowiada, że nie miał wpływu na zerwanie współpracy Roxie z jej poprzednim teamem. "Ja już się przyzwyczaiłem do negatywnych komentarzy, więc mnie to nie ubodło" - przekonuje.

"Ja mam dość dużo swoich obowiązków i myślę, że nawet bym nie uciągnął zarządzania tak prężnie rozwijającą się karierą jak kariera Roksany. Zawsze służę jej radą, ale też nie pyta mnie o wszystko i raczej staram się być neutralny. (...) Niektóre osoby przeceniają moje wpływy w show-biznesie (...). Roksana sama decyduje o tym, z kim współpracuje" - powiedział Kevin. Przekonuje też (nadal w wywiadzie dla Pudelka) że nie ma parcia na szkło i karierę w show-biznesie. "Dobrze jest mi w tym związku na "tylnym siedzeniu". Roksana jest gwiazdą i na niej się powinna skupiać cała atencja. To ona powinna robić okładki wszystkich czasopism, jeżeli będzie chciała. Mnie jest dobrze tu, gdzie jestem". Wierzycie?