Roksana Węgiel będzie miała problemy przez narzeczonego? Produkcja "Tańca z gwiazdami" ma już dość!

Jeszcze w tym roku Roksana Węgiel i Kevin Mglej powiedzą sobie sakramentalne "tak". Piosenkarka często jest pytana o to w wywiadach, ale konsekwentnie odmawia zdradzania jakichkolwiek szczegółów. - Odbędzie się w Polsce w tym roku. To będzie tradycyjny ślub - wyznała jedynie i zażartowała, że może powiedzieć, że "suknia będzie biała".

Tak mała wylewność jest zaskoczeniem, bo do tej pory chętnie rozmawiała z dziennikarzami na tematy dotyczące jej życia prywatnego. Wszystko zmieniło się, gdy u jej boku pojawił się Kevin i zaczął zarządzać jej karierą, a także dobierać media, którym może udzielać wywiadów. Niektórzy żartują, że jest jak jej ochroniarz, bo nie odstępuje jej na krok. - On decyduje, z którymi mediami wolno jej rozmawiać. Większości wywiadów odmawia, co utrudnia pracę przy promocji show, którego przecież Roksana jest jedną z największych gwiazd... On też musi autoryzować wszystko, każdą wypowiedź. Zamknął ją w złotej klatce i broni dostępu, czego wszyscy w produkcji mają dosyć - słyszymy.

