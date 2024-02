Roksana Węgiel niczym Whitney Houston. Chłopak robi za jej ochroniarza, ale to jeszcze nie koniec! Chodzi o "Taniec z gwiazdami"

dav 5:04 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Roksana Węgiel (19 l.) przypomina nam trochę bohaterkę filmu „Bodyguard”, w którą wcielała się Whitney Houston (†48 l.). Miała swojego ochroniarza, w którym się zakochała. Z Roxie trochę jest na odwrót – najpierw zakochała się w Kevinie Mgleju (27 l.). A teraz on chodzi za nią krok w krok. Czy to spotkanie ramówkowe, trening, czy wieczorne wyjście - on zawsze jest z nią. Zupełnie jak jej ochroniarz.