Roxie Węgiel zabrała ukochanego na imprezę Polsatu. Jak prezentował się Kevin Mglej?

Roksana Węgiel i Kevin Mglej, mimo różnicy wieku, tworzą niezwykle udany związek. W połowie ubiegłego roku zwyciężczyni "The Voice Kids" ogłosiła, że są zaręczeni. - Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe... Dziękuję, że jesteś - napisała w swoim poście.

Przeszkodą nie jest fakt, że Kevin jest od niej starszy o 8 lat, oraz że ma dziecko z inną kobietą. Za kulisami mówi się, że jeszcze w tym roku wezmą ślub. Roxie pochwaliła się nawet, że do mamy swojego ukochanego mówi "teściowa". - Dziś urodziny obchodzi moja kochana teściowa. Samych cudowności! 100 lat Aniu! - napisała do mamy Kevina.

Roksana Węgiel w "Tańcu z gwiazdami". Jak wyglądała na ramówce?

Już za miesiąc wystartuje nowa edycja "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie zobaczymy wspomnianą Roksanę Węgiel. Gwiazda promowała show podczas konferencji ramówkowej Polsatu. Towarzyszył jej ukochany Kevin. Ubrany na czarno mężczyzna pozostawał w cieniu piosenkarki, która tego dnia błyszczała. Dosłownie.

Ładna z nich para?

