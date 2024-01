Nowi tancerze w "Tańcu z gwiazdami". Roxi Węgiel trafia na przystojniaka!

Wielki powrót „Niewolnicy Isaury”! Już niedługo znowu w Twoim domu. Przeżyj to jeszcze raz!

Jurorami będą Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak, który schodzi tym samym z parkietu. Prowadzącymi show dalej będą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. Zabraknie jednak Izabelli Janachowskiej. W "Tańcu z gwiazdami" o Kryształową Kulę będą walczyć: radiowiec Kamil Baleja, prezenter Filip Chajzer, celebrytka Dagmara Kaźmierska znana z "Królowych życia", aktorka "Rancza" Beata Olga Kowalska, lekkoatleta Adam Kszczot, aktor Aleksander Mackiewicz, influencerka Julia "Maffashion" Kuczyńska, aktor Maciej Musiał, aktorka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, piosenkarka Roksana Węgiel, aktorka Anita Sokołowska i aktor Krzysztof Szczepaniak.

Na razie nie sparowano jeszcze oficjalnie par nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Serwis Party podaje, że Roksana Węgiel zatańczy z Michałem Kassinim, zawodowym tancerzem i choreografem sportowym tańca towarzyskiego, który jest posiadaczem najwyższej klasy tanecznej „S". Kassini to zwycięzca otwartych Mistrzostw Polski i reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata w Gruzji w 2018 roku w tańcach latynoamerykańskich. Na co dzień można go oglądać na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni.

Na giełdzie tancerzy, którzy wezmą udział w show Polsatu pojawiają się także takie nazwiska jak: Michał Danilczuk, Sara Janicka, Jacek Jeschke, Michał Jeziorowski, Marcin Hakiel , Kasia Vu Manh i Hania Żudziewicz oraz nazwiska debiutantów: Magdalena Guzik, Kamil Gwara, Mieszko Masłowski, Magdalena Perlińska, Izabela Skierska i Daria Syta.

Magdalena Perlińska (32 l.) to także aktorka i modelka znana z "CKM". Jej wdzięki można było oglądać w filmie: ”Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”.