Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie "Taniec z gwiazdami" bez Pauliny Sykut-Jeżyny? Trudno, prawda? To tak jakby w programie zabrakło Krzysztofa Ibisza lub Iwony Pavlović. Z drugiej jednak strony nie takie rewolucje Polsat już fundował widzom. Do ubiegłego roku nikomu by przecież do głowy nie przyszło, że ktokolwiek mógłby zastąpić Katarzynę Dowbor w "Naszym nowym domu". A zmiana ta stała się faktem. Nic w końcu nie jest dane na zawsze.

Paulina Sykut-Jeżyna raczej nigdzie się nie wybiera, a stacja zdaje się również doceniać tę współpracę. Ale gdyby prezenterka nie zniknęła z show, a zmieniła jedynie rolę. Na rolę uczestniczki. To mogłoby się udać. W końcu nie raz już mogliśmy się przekonać, że predyspozycje ma do tego znakomite. Jej prezentacje konkursowych tańców z Jackiem Jeschke w roli partnera cieszyły się bardzo dużą popularnością na Instagramie. "Pani Paulino, ciągnie wilka na parkiet! Może w następnej edycji stanie Pani do rywalizacji? Chętnie bym to zobaczył!" - czytamy w komentarzach.

Prowadząca "Taniec z gwiazdami" wprost o swoim udziale w show w roli uczestniczki

Dziennikarze Plejady zapytali pogodynkę wprost, czy chciałaby zatańczyć w show jako gwiazda. Nie odrzuciła od razu tej sugestii. "Uwielbiam pląsać, ale też nie ukrywam, że uwielbiam przede wszystkim prowadzić ten program. (...) Obserwuję i dużo się uczę od naszych tancerzy, gwiazd, znam ich wszystkich bardzo dobrze i też bardzo podziwiam. To są sportowcy przede wszystkim. Ja lubię tańczyć, czerpię radość z tańca takiego nieokiełznanego, takiego naturalnego. (...) Można to wszystko wyszlifować i pięknie zrobić tam z tymi wszystkimi piruetami i figurami, które potrafi ocenić Czarna Mamba, chociażby, ale... no nie wiem".

W tej wypowiedzi można wyczuć pewne wahanie, jednak po chwili Paulina Sykut-Jeżyna doszła do wniosku, że jednak woli zostać w swojej dotychczasowej roli. "Ja się po prostu spełniam chyba w tym, co robię i kocham to. I nie chciałabym wskakiwać w inne buty, bo naprawdę mam takie poczucie w sercu głęboko, że jestem w tym miejscu, w którym chcę być i jest mi tu dobrze" - wyjaśniła.

Chcielibyście zobaczyć Paulinę Sykut w roli uczestniczki "Tańca z gwiazdami"?