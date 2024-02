Roksana Roxie Węgiel to jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. 19-letnia wokalistka szturmem podbiła polską scenę muzyczną, najpierw wygrywając program "The Voice Kids", a później zdobywając pierwsze miejsce w konkursie Eurowizja Junior. Dalej jej kariera potoczyła się szybko. Ostatnio głośno jest nie tylko o tym, jaką muzykę tworzy Węgiel, lecz również o jej życiu prywatnym, a mianowicie o jej związku. Kevin Mglej, z którym się związała, jest od niej znacznie starszy. Ma także dziecko z poprzedniego związku. Ale parze taka sytuacja nie przeszkadza, doszło do zaręczyn, a zakochani planują ślub. Niedawno pokazali się wspólnie na ściance podczas prezentacji ramówki Polsatu, co miało miejsce w czwartek, 1 lutego. Roksana Roxie Węgiel była tam zresztą gwiazdą, ponieważ miała okazję wystąpić na scenie i zaprezentować jedną ze swoich piosenek. Na jej Instagramie można zobaczyć zdjęcie w kreacji bez stanika, gdzie stojąc bokiem, lekko odsłania swoją nagą pierś. Jakby tego było mało, pojawiła się tego samego dnia na innej dużej imprezie. Jak zrobiła to tak szybko? Od plotek aż huczy.

Krążą plotki, że Roxie Węgiel ma sobowtóra! Dwie imprezy jednego dnia, różne stroje. Wymowne zdjęcia

Ramówkę Polsatu i premierowy pokaz filmu animowanego "Emma i czarny jaguar", gdzie Roxie Węgiel użyczyła głosu głównej bohaterce, dzieliło zaledwie kilka godzin. Wokalistka zdążyła się jednak pojawić na obu tych wydarzeniach i to w dwóch różnych odsłonach. Przebrała się, zmieniła nieco makijaż. Ubrała elegancki, czarny strój i odsłoniła piękne nogi. Była to naprawdę kusa stylizacja. Kolorem zapewne chciała nawiązywać do tytułowego "czarnego jaguara". Co ciekawe, Kevin Mglej nie był tak szybki i nie zdążył się przebrać tak, jak jego partnerka. To wzbudziło w sieci plotki, że Węgiel ma... sobowtóra. - Zdążyła tak szybko? Dziwne - zastanawiają się internauci. Ale zdjęcia mówią same za siebie: Roxie Węgiel była na tych wydarzeniach we własnej osobie. Chyba że jej sobowtór faktycznie jest jej odbiciem lustrzanym, kto wie.

Zobaczcie galerię zdjęć: Krążą plotki, że Roxie Węgiel ma sobowtóra! Dwie imprezy jednego dnia, różne stroje. Wymowne zdjęcia