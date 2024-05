Ekspertka oceniła występ Luny. Zrobiło się nieprzyjemnie

QUIZ. To postać z M jak miłość czy z Na Wspólnej? Dopasuj bohatera do serialu

Daniel Olbrychski to rekordzista w graniu historycznych postaci! Zagrał nawet marszałka Piłsudskiego! Niesamowite, co o nim sądzi!

Wiemy, co odmładza Katarzynę Dowbor! To działa lepiej niż krem przeciwzmarszczkowy!

A to ciekawe!

Bezczelne zachowanie?! Wiadomo, co Luna zrobiła po klapie na Eurowizji!

We wtorek, 7 maja 2024 roku, o godz. 21:00 rozpoczął się pierwszy półfinał 68. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Pierwszy dzień popularnego konkursu, to również dzień, w którym wystąpiła nasza polska reprezentantka - Luna. 24-latka przezwyciężyła swoje problemy z głosem i dała popis swoich umiejętności na wielkiej scenie. Występ Aleksandry Wielgomas oceniła Iza Połońska.

Zobacz też: Bezczelne zachowanie?! Wiadomo, co Luna zrobiła po klapie na Eurowizji!

Ekspertka oceniła występ Luny

Dziennikarze portalu pudelek.pl skontaktowali się ze znaną wokalistką i trenerką głosi Iza Połońską, którą poprosili o ocenę występu Luny. Kobieta uważa, że w wokalu reprezentantki Polski słychać pewne techniczne niedociągnięcia.

"Luna nas niestety nie zaskoczyła. Ma przygotowanie muzyczne, ale to, że ktoś słyszy i gra na skrzypcach jeszcze nie znaczy, że umie śpiewać. Śpiewanie nie jest aż tak prostą czynnością, wymaga sporo pracy i czasu. Słychać brak świadomości tzw. emisji głosu. Lunie brak techniki. Ma bardzo interesującą barwę, ale to, co robi z głosem, jest niestety zupełnie przypadkowe. Emocje powodują, że nie jest w stanie opanować oddechu i miejsca fonacji. Nad tym da się jednak pracować" - wyznała ekspertka.

Zobacz też: LUNA i Polska bez awansu do finału Eurowizji! Niestety, nie udało się. Zabrakło niewiele

Według Izy Luna potrzebuje jeszcze trochę czasu na to, aby podszkolić swój głos. Ekspertka wyjawiła także, że występy na żywo żądzą się swoimi prawami i często wymagają innych umiejętności niż sama produkcja muzyki.

"Lunie potrzeba stałej i intensywnej pracy z trenerem głosu. Produkcja muzyki, a występy live to inne umiejętności. W zawodowym świecie konieczne są prawdziwe umiejętności, tak by jakość sceniczna równała się jakości studyjnej. Piosenka "The Tower" podoba mi się! Uważam, że jest idealną produkcją na Eurowizję w roku 2024. Przypomina nawet styl ABBY w warstwie melodycznej" - mówiła Połońska.

Zobacz też: Tak Luna wystąpiła podczas półfinału Eurowizji. Duży progres! Imponująca scena i piękny śpiew

Według ekspertki występ Luny był bardzo efektowny. Na koniec wypowiedzi kobieta dodała, że trzyma kciuki za dalszy rozwój kariery 24-latki.

"Bardzo sprawny spektakl w trakcie prezentacji piosenki, efektowny, na bardzo wysokim poziomie. Teledysk promujący piosenkę także jest znakomity. Trzeba przyznać Lunie, że umie wybrać jakość wizualną. Są to wyrafinowane wybory. Zresztą Luna jest obsługiwana przez jednego z najlepszych menadżerów w Polsce. Trzymam za Nią kciuki, niech się rozwija" - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami portalu pudelek.pl.

Zobacz też: LUNA czarnym koniem Eurowizji? Podczas drugiej próby opadły nam szczęki. Ludzie nie dowierzają

Zobacz naszą galerię: Eurowizja 2024: Tak Luna wystąpiła podczas półfinału

Sonda Czy Eurowizja to kicz i tandeta? Zdecydowanie tak Nie, to super konkurs Nie oglądam Eurowizji