Roksana Węgiel ślub. Piosenkarka ujawniła kolejne szczegóły

Roksana Węgiel ma dopiero 18 lat, a już w przyszłym roku stanie na ślubnym kobiercu. Piosenkarka swoje zaręczyny z Kevinem Mglejem potwierdziła w maju. - Kilka miesięcy temu powiedziałam "Tak"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe...Dziękuję, że jesteś - napisała Roxie we wzruszającym poście na Instagramie. W czerwcu wokalista z kolei zdradziła, że po ślubie z Kevinem Mglejem będzie nosić podwójne nazwisko. Fani już trochę się niecierpliwili, bo oświadczyny były już jakiś czas temu, a o terminie uroczystości zawarcia związku małżeńskiego było podejrzanie cicho. W końcu jednak Roksana Węgiel ujawniła, że jej ślub odbędzie się w 2024 roku. Teraz Roxie zdradziła kolejne szczegóły, które dla wielu osób będą zdumiewające.

Roksana Węgiel weźmie z Kevinem Mglejem ślub kościelny. "Nie wyobrażam sobie inaczej"

Piosenkarka w rozmowie z portalem Shownews.pl zdradziła, że wezmą z Kevinem Mglejem ślub kościelny, mimo tego że jej narzeczony ma dziecko z poprzedniego związku. Z byłą partnerką jednak nie brał ślubu, więc drogę do sakramentalnego małżeństwa ma otwartą. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" - podkreśliła Roksana Węgiel.

