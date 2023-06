Roksana Węgiel ujawniła szczegóły ślubu! Wiadomo, co z nazwiskiem i suknią. Oryginalnie!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Roxie przyjęła zaręczyny

Roksana Węgiel niedawno pochwaliła się, że przyjęła zaręczyny od Kevina Mgleja i zaprezentowała pierścionek zaręczynowy. - Kilka miesięcy temu powiedziałam "TAK"! Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że chcesz spędzić z kimś resztę życia, chcesz, aby reszta życia zaczęła się tak szybko, jak to możliwe...Dziękuję, że jesteś - napisała na Facebooku popularna artystka. Teraz Roksana "Roxie" Węgiel uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącą ślubu i spraw z nim związanych. Pewne już jest to, że piosenkarka będzie miała niezwykle oryginalne nazwisko. To jednak nie wszystko - Roksana Węgiel ma już upatrzoną suknię ślubną! A to dla panny młodej sprawa kluczowa.

Roksana Węgiel ślub - suknia, nazwisko

Jeśli chodzi o nazwisko, to Roksana Węgiel zdecydowała się na sprytny ruch, który najpewniej zadowoli i ją, i Kevina Mgleja. W końcu wielu mężczyzn uważa, że kobieta po ślubie powinna przyjąć jego nazwisko. - Wszyscy kojarzą mnie jako Roxie Węgiel. Na pewno zostanę przy swoim, ale Kevina będzie dodane. Będę miała dwa nazwiska - zdradziła piosenkarka. Czyli będzie nazywać się bardzo oryginalnie - Roksana Węgiel-Mglej. Co do sukni ślubnej, Roksana Węgiel pochwaliła się, że będzie to "syrenka". - Mam już upatrzoną i wymarzoną, ale nie chcę na razie nic zdradzać- podkreśliła "Roxie", która w rozmowie ze "Światem Gwiazd" zadeklarowała, że jej ślub "na pewno" będzie kościelny. Z tym nie powinno być problemu, bo Kevin Mglej - mimo że ma syna - nie był wcześniej żonaty.

Poniżej prezentujemy zdjęcia Roksany Węgiel i Kevina Mgleja

