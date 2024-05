Ania Derbiszewska z show "Rolnik szuka żony" przyjmuje powinszowania. Z całej Polski płyną ciepłe słowa

Izabela Janachowska wraca do Tańca z gwiazdami! Jest decyzja gwiazdy!

Ania z "Rolnika..." podziękowała za życzenia i wsparcie

Ania Derbiszewska z dziesiątej edycji "Rolnika..." kilka dni temu obchodziła urodziny. Rolniczka pochwaliła się pięknym bukietem kwiatów, który dostała od ukochanego z tej okazji i w kilku słowach podziękowała za przesyłane jej życzenia. Pochwaliła też ukochanego, który daje jej ogrom wsparcia w tym pięknym, ale jednak trudnym czasie. "Dziękuję wszystkim za życzenia urodzinowe. Maj w tym roku jest wyjątkowy dla mnie, ponieważ zaraz po moich urodzinach na świat przyjdzie nasz mały, wyczekany chłopczyk. Choć stres i podekscytowanie przeplatają się ze sobą nawzajem, staram się być silna, a podporą moją w tym wszystkim jest mój Kuba, jest dla mnie ogromnym wsparciem" - napisała na Instagramie.

Jakub od Ani z "Rolnika..." zdradził termin porodu. Już wiadomo, kiedy na świat przyjdzie ich syn

Pod postem posypały się powinszowania i życzenia. Internauci z całej Polski wysyłali słowa wsparcia. "Wszystkiego najlepszego, zdrowia, radości, jeszcze więcej miłości oraz szczęśliwego rozwiązania. Dobrze mieć przy sobie takie oparcie zwłaszcza kiedy już ten Wasz mały cud będzie na świecie", "Ludzie “majowi” są wyjątkowi, więc i Wasz Synuś też taki będzie!! Gratulacje i zdrowia oraz miłości". Ania dostała także całą masę komplementów, całkowicie zasłużonych, bo rzeczywiście wygląda kwitnąco.

Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski miłość i szczęście znaleźli w show TVP

Ania Derbiszewska i Jakub Manikowski poznali się i pokochali w programie "Rolnik szuka żony". Choć wiele osób wątpiło w ich uczucia i we wszystkim doszukiwało się spisku i drugiego dna, to zakochani pokazali, że miłość pokona wszelkie trudności. Para ogłosiła swoje zaręczyny w świątecznym odcinku hitu TVP, wcześniej jednak obwieścili radosną nowinę o dziecku. W walentynki zaś zdradzili, że oczekują synka. Rolniczka od początku programu przyznawała, że zależy jej na założeniu rodziny. Wszystko układało się po jej myśli. Choć pojawiły się próby poróżnienia zakochanych, to tych dwoje trzymało się razem. W ubiegłym miesiącu pokazali na Instagramie efekty sesji ciążowej, które zachwyciły wielu obserwatorów.