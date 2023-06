Tomasz Kammel szczerze o swojej orientacji

Tomasz Kammel jest już po 50-tce, a mimo to ciągle pozostaje kawalerem. Swego czasu plotkowano o tym, że prezenter TVP jest gejem. Przeczą jednak temu jego związki z kobietami, przede wszystkim z Katarzyną Niezgodą. Sam Tomasz Kammel jednoznacznie podkreślił, że nie jest osobą homoseksualną. - Nie zajmuję się swoją orientacją publicznie, ale nic nie ukrywam. Wiem, że od lat, nie wiem dlaczego, ciągle trwają spekulacje na temat tego, czy ja jestem homoseksualistą, czy nie jestem. Ja mówię i powtórzę to jeszcze raz: nie jestem homoseksualistą - podkreślił w programie "Przyjdźmy na ty". - Natomiast gdybym nim był, to byłbym z tego dumny i wykorzystywałbym to na rzecz troski, bo nie chcę mówić walki, lepszego życia ludzi, którzy tak jak ja byliby w takiej sytuacji, czyli mieli taką orientację - dodał prezenter TVP.

Tomasz Kammel pokazał zdjęcie ślubne rodziców

Przy okazji Dnia Dziecka Tomaszowi Kammelowi zebrało się na wspominki. Dziennikarz TVP odkopał zdjęcie ślubne swoich rodziców, Anny Hetmanek-Kamel i zmarłego w 2021 roku Christiana Kammela (właściwie Bronisława Christiana Kamela). - Zazwyczaj zaczyna od "Cześć Tomek", ale raz w roku ta pani w białym dzwoni do mnie i mówi "Cześć dziecko". Ten dzień to pierwszy czerwca. Dzisiaj też już dzwoniła. Pan obok już nie dzwoni, ale gdy dzwonił (a zawsze dzwonił), też potrafił zaskoczyć:) - napisał wzruszająco Tomasz Kammel. Internauci są oczarowani urodą panny młodej, czyli mamy dziennikarza. "Tomek jesteś bardzo podobny do Mamy. Piękna Kobieta", "Piękna mama ale fryzura boska super" - komentowali użytkownicy Instagrama. Przypomnijmy, że tata Tomasza Kammela - Christian Kammel - zmarł w 2021 roku.

