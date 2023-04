Po latach Niezgoda przerywa milczenie na temat związku z Kammelem! Ludzie plotkowali o tym od dawna

Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda poznali się w 2004 roku. Prowadzili wspólnie jedną z konferencji i zaiskrzyło między nimi. Prezenter oraz bizneswomen od początku budzili wielkie zainteresowanie mediów, a dziennikarze z wypiekami na twarzach rozpisywali się o ich relacji. Para była ze sobą przez 10 lat, lecz - niestety - rozstała się w 2015 roku. W tym czasie pojawiło się mnóstwo plotek na temat ich związku. Mówiono o rzekomej ciąży Niezgody, o ślubie jej i Kammela, a wyobraźnię fanów najbardziej rozgrzewały insynuacje dotyczące orientacji seksualnej prezentera. Niezgoda miała być według niektórych "przykrywką" dla Kammela, lecz gwiazdor dawno zdementował te doniesienia. Teraz, po latach od rozstania, Niezgoda postanowiła zabrać głos na temat jej związku z Tomaszem. Została o to zapytana podczas wywiadu i odpowiedziała!

Katarzyna Niezgoda została złapana przez Jastrząb Post podczas jednego z ostatnich wydarzeń branżowych. Zapytano ją między innymi o to, jak wspomina swoją obecność w polskim show-biznesie.

- Tylko byłam do tego świata na chwilę zaproszona. To nie był mój świat. To był świat moich przyjaciół, ludzi, z którymi się spotykałam, z którymi żyłam. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło, że tak otwarcie zostałam przez ten show-biznes przyjęta, i to mnie cały czas zaskakuje. (...) Czas w show-biznesie był zaskakujący, interesujący. Poznałam wiele ciekawych osób, z którymi do tej pory się przyjaźnię. To był czas bardzo intensywny, ale też bardzo fajny, bo wnosił wiele nowego - stwierdziła Niezgoda.

Później Jastrząb Post zapytał o Tomasza Kammela! Czy utrzymują nadal kontakt?

- Tomasz ma swoje życie, ja mam swoje życie. Każdy idzie swoją drogą - powiedziała Niezgoda.

