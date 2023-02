Mamy zdjęcia

Katarzyna Niezgoda robi się na bóstwo! Poszła do tej samej kliniki medycyny estetycznej co Kammel

deck 4:05 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wygląda na to, że Katarzyna Niezgoda chce być tak samo piękna jak jej były partner - Tomasz Kammel. Bizneswoman pochwaliła się w sieci, że zaczęła odwiedzać tę samą klinikę medycyny estetycznej, która na co dzień dba o wygląd gwiazdora TVP. Zobaczcie zdjęcia Katarzyny Niezgody z kliniki. Co sobie poprawia?