Ilona Łepkowska o losach "Matyldy"

Ilonę Łepkowską (69 l.) można śmiało nazwać matką polskich seriali. Scenarzystka i producentka odpowiada za takie telewizyjne hity jak "M jak miłość", "Klan", "Na dobre i na złe", "Barwy szczęścia", "Koronę królów", "Stulecie winnych" czy ostatnią - bardzo popularną wśród widzów - "Matyldę".

Niestety - jak powiedziała Łepkowska w rozmowie z "Super Expressem" - produkcja drugiego sezonu "Matyldy" stoi pod znakiem zapytania. Mimo gotowego scenariusza, nie wiadomo, czy kolejne odcinki w ogóle powstaną!

- Prezesów już pewną ilość w TVP faktycznie przeżyłam. Teraz właściwie w ogóle jest ciekawie, bo jest i prezes, i likwidator. Nie bardzo wiem... Z nową szefową Agencji Kreacji Filmów i Seriali, panią Magdą Piekorz, miałam kontakt. Natomiast co ja mogę powiedzieć? Na razie nie mają pieniędzy, więc druga część serialu "Matylda", którą pod moim kierunkiem pisał zespół scenariuszowy, będzie musiała poczekać, jeśli w ogóle będzie zrealizowana. Choć ten pierwszy sezon cieszył się dużą popularnością - mówi nam scenarzystka i producentka.

Łepkowska szczerze: Nie ma pieniędzy

- Zamówiona była druga seria, jest napisanych 13 odcinków i zatwierdzonych, ale nie ma pieniędzy i generalnie rzecz biorąc, to będzie podstawowy problem. Dopóki to się nie rozwiąże, to jest niepewność. Ja wiem, że ludzie, którzy tam pracują, też mają pewne poczucie niepewności związane z zatrudnieniem, strach, czy dostaną pensje i tak dalej. Jest to trudna sytuacja. Myślę, że to nie było w pełni przemyślane, jak to rozwiązać i pewne ruchy zostały wyprzedzone przez rządzących. W związku z tym ten czas jest dość trudny dla wszystkich, którzy z telewizją współpracują. A jest to największy nadawca w Polsce i do tej pory był to jeden z największych producentów - dodaje zatroskana Ilona Łepkowska.

Serial "Matylda" od początku emisji jest hitem ramówki TVP. Od 10 marca, kiedy wyemitowano pierwszy odcinek, średnia widownia to 1,8 mln widzów, a udział w rynku - aż 13,8%. Ostatni, 13. odcinek "Matyldy", będzie miał premierę w TVP1 w niedzielę, 26.05.2024, o godz. 20.20.

