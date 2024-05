"Sanatorium miłości" 6. Wielki bal w finałowym odcinku

Wielki finał 6. edycji "Sanatorium miłości" zostanie wyemitowany w niedzielę 12 maja, o godzinie 21.20 w TVP1. W ostatnim odcinku każdy z kuracjuszy podsumuje swój pobyt, niektóre wyznania wprowadzą w konsternację pozostałych seniorów. Między innymi sensualna opowieść Andrzeja o niezwykłym pocałunku z Teodozja, którego według kuracjuszki wcale nie było. Turnus zakończy wielki bal, na którym zostanie wybrany król i królowa szóstej edycji, podobno ostateczny wybór będzie zaskakujący "Nigdy nie przypuszczałam, że zostanę Królową. Szczęśliwa jestem, że docenili mnie wszyscy i, że mogłam dać tyle ciepła oraz miłości wszystkim innym" - cytuje zwyciężczynię "Tele Tydzień". Wielu Polaków z niecierpliwością oczekuje niedzielnego wieczoru, w komentarzach na Instagramie piszą też, że bardzo żyli się z bohaterami miłosnego show TVP i trudno im się będzie z nimi rozstać. "Jaka szkoda ze to już koniec. Uwielbiałam niedzielne wieczory z Gochą i resztą ekipy... będzie brakowało", "Szkoda że tak szybko koniec super ekipa dla mnie najlepsza edycja" - czytamy pod jednym z ostatnich postów na profilu @sanatoriu_miłości_tvp.

Spektakularny powrót Marii Luizy i miłosne wyznanie Janiny

Produkcja programu zdradziła kilka zaskakujących szczegółów z ostatniego odcinka. Po pierwsze ku zaskoczeniu pozostałych kuracjuszy na balu pojawi się Maria Luiza. Uczestniczka, która opuściła program w trakcie turnusu, pojawi się ponownie i zasiądzie przy jednym stole ze Stanisławem i Małgosią. Atmosfera zrobi się z tego powodu nieco napięta, bo wiadomo, że senior był mocno zainteresowany Majką. Jak Małgorzata przyjmie pojawienie się konkurentki? Powiedzmy, że będzie nieco nerwowo.

Widzowie finałowego odcinka będą również świadkami niecodziennego wyznania. Janina zdecyduje się otworzyć i wyzna swoje uczucia i nadzieje, co do związku z Tadeuszem. "Krynica nas złączyła, to będzie nasze miasto. Pamiętasz ten plac, gdzie się poznaliśmy? To była pierwsza tak randka, podczas której trzymałam Cię za rękę. Chciałabym, żeby tutaj w Krynicy odbyła się nasza przysięga. Marzy mi się też, aby iskrzyła się u mnie obrączka". Oświadczyny po takim wyznaniu chyba nikogo nie zdziwią. Będziecie oglądać finałowy odcinek?

