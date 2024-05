Baron wkrótce zostanie ojcem. Co sprawiło, że przekonał sie do rodzicielstwa?

Świat go uwielbia, a on dla Polaków gra za darmo na ulicy. Wszystko przez pierogi?

Aleksander Milwiw - Baron nie posiada się ze szczęścia. Już niedługo weźmie w ramiona swojego synka. Artysta zdradził nam, że dzieciaki z "The Voice Kids" zmiękczyły jego serce. - Myślę, że bycie częścią „The Voice Kids” przez tyle sezonów, poznanie ponad 700 dzieciaków, dzielenie się emocjami, śmiechem, czy niejednokrotnie nawet łzami, na pewno obudziło we mnie pierwiastek ojcowski. Nawet niedawno o tym myślałem, że to piękne preludium do przygody, która mnie czeka – mówi „Super Expressowi” Baron, który wraz z Sandrą Kubicką (29 l.) czeka na swojego pierworodnego syna. – Jestem teraz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie” – dodaje z uśmiechem.

Sandra Kubicka urodzi przed terminem?

Sandra Kubicka chętnie dzieli się w sieci przebiegiem swojej ciąży. Jakiś czas temu zdradziła internautom, że musi przyspieszyć termin porodu. Wcześniejszy poród musi zostać wywołany z powodu kłopotów z łożyskiem. - Dziś dowiedzieliśmy się, kiedy kładą mnie do szpitala i kiedy powitamy bąbla na świecie. Momentalnie poczułam jakąś taką ogromną ulgę i od razu mam spokojniejszą głowę - zaczęła swój wpis na InstaStory. - Ogólnie z tym łożyskiem mam mega pecha, bo przecież to moja pierwsza ciąża, ale najważniejsze, że bobo zdrowe i dzięki temu musimy zaplanować, kiedy dokładnie go powitamy. Czyli brak niespodzianek, których absolutnie nienawidzę. Może ten los jednak jest po mojej stronie - napisała Sandra Kubicka w internecie.

W związku z komplikacją poród nie odbędzie się naturalnie, a przez cesarskie cięcie. - Do szpitala kładą mnie w 36. tygodniu, więc nasz czas nagle się skruszył o miesiąc. Zawijam rękawy i lecę pakować chatę, póki jeszcze mam czas. Czy się stresuję? No troszkę się stresuję, ale zobaczymy synka wcześniej niż mieliśmy i to jest w tym wszystkim najpiękniejsze - podsumowała żona Barona.

Cała rozmowa z Baronem w naszym materiale wideo