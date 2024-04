Sandra Kubicka i Baron wzięli ślub przed narodzinami dziecka

Sandra Kubicka i Aleksander Milwiw-Baron, muzyk zespołu Afromental i juror "The Voice of Poland", w końcu stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość była tajna, a o zmienie stanu cywilnego modelka poinformowała kilka dni po fakcie. - 06.04.2024 w 50 rocznicę ślubu moich dziadków (totalny przypadek) wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam, patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie tak, jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go. Idealnego dla mnie partnera do życia, dokładnie takiego jakiego mała Sandra sobie wymarzyła. Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć.. mój mąż. To był piękny dzień. W bardzo kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w naszych sercach. Dokładnie tak jak sobie to wymarzyłam - ujawniła Sandra Kubicka w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

Ile kosztował ślub Barona i Sandry Kubickiej? Nawet w Biedronce niewiele za to kupisz

Baron i modelka zdążyli zmienić stan cywilny przed narodzinami dziecka. Poród Sandry Kubickiej z powodu ciążowych komplikacji odbędzie się sporo przed terminem. Zrozumiałe zatem, że uroczystość nie była zbyt huczna. Ile zatem kosztował ślub Barona i Sandry Kubickiej? - Wzięcie ślubu kosztuje 80 złotych - powiedziała konkretnie modelka w rozmowie z portalem shownews.pl. Najpewniej jednak pomyliła się o... 4 złote. "Sam ślub w urzędzie jest bezpłatny. Małżonkowie ponoszą jedynie opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa, która wynosi 84 zł. Jeśli ślub odbywa się poza urzędem na życzenie pary to opłata dodatkowa wynosi 1000 zł" - czytamy na stronie Infor.pl. Tak czy owak - jak widać - wcale nie trzeba być bogaczem, żeby spełnić swoje marzenie o ślubie. Za 84 złote to nawet w Biedronce czy Lidlu wiele nie kupimy. A wesele? Warto zastanowić się, czy naprawdę jest ono konieczne.

