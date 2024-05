Rozpaczliwe słowa Lecha Wałęsy! Mówi o śmierci

Michał Wójcik prosto ze sklepu odzieżowego pognał do baru sałatkowego: "Schudnąć muszę, by zmniejszyć tuszę"

Słynny noblista często bez ogródek wypowiada się na różne tematy. W książce „Wałęsa '80" były polityk zdradził, jaki naprawdę ma stosunek do kwestii wiary i umierania. Lech Wałęsa przyznał, że boi się samego „momentu przejścia” na tamten świat, ale jest na to przygotowany. – Jestem przygotowany, spakowany. Jak będzie trzeba, to raz, dwa i jedziemy. To jest oczywiste. Mam tam bliżej niż dalej – oznajmił i dodał – że nie boi się ewentualnego „Sądu”.

– Robiłem wszystko zgodnie z własnym przekonaniem i wiarą. A czy to było dobre, czy złe, to już nie ja będę oceniał – komentował Wałęsa, bo w jego ocenie „tam się wszystko rejestruje”.

Polityk stwierdził, że człowiek po śmierci po prostu staje przed bramkami, które prowadzą do nieba lub piekła. – Jeśli ktoś był dobry, automatycznie otwiera mu się droga do raju, ewentualnie do czyśćca. Jeśli nie, trafia do piekła. Inaczej by się tego nie dało zrobić. Za dużo roboty... – podkreślił.

Lech Wałęsa o spotkaniach z Janem Pawłem II Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wspomniał także, że jest mu to obojętne gdzie zostanie pochowany, natomiast jeśli miałby już gdzieś spocząć, to woli, „żeby go spalili”. – Nie chcę, żeby mnie jadły robaki – mówił.

Były prezydent został też zapytany w wywiadzie o kwestię wiary. – No więc człowiek ustawił sobie to życie pod siebie, a nie pod Pana Boga. Cały problem polega na tym, że to nam jest Bóg potrzebny, a nie my Panu Bogu. Jesteśmy źle wychowani. Gdyby każdy dokładnie wiedział, jak powinny ustawić priorytety, to byśmy byli lepszymi ludźmi. A tak to żyjemy, jak byśmy Panu Bogu łaskę robili – przyznał Lech Wałęsa.