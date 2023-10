Ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja. Klamka zapadła! Niesamowita uroczystość

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po zaręczynach. W maju młoda artystka potwierdziła, że partner się jej oświadczył. Kolejnym krokiem w tej sytuacji jest oczywiście ślub. W niedawnej rozmowie ze "Światem Gwiazd" popularna "Roxie" wyznała, że ma już upatrzoną suknię ślubną. Dowiedzieliśmy się także, że gdy zakochani już powiedzą sobie "tak", Roksana Węgiel będzie nosić podwójne nazwisko. Wszystko brzmi pięknie, ale nie wiedzieliśmy najważniejszego. Kiedy odbędzie się ślub Roksany Węgiel i Kevina Mgleja? Teraz wątpliwości zostały rozwiane. Koniec spekulacji, klamka zapadła! Piosenkarka odniosła się do informacji, jakoby ślub miał odbyć się w 2024 roku. - W przyszłym roku – tak, to jest prawda - oznajmiła "Roxie". Nieprawdziwe natomiast okazały się plotki o mówiące o tym, że szczegóły uroczystości ślubnych i weselnych są już dopięte na ostatni guzik. Roksana Węgiel jasno podkreśliła, że "to się klaruje dopiero". Jedno jest pewne - to będzie niezapomniana uroczystość. "Roxie" i Kevin Mglej nie zapomną jej do końca życia!

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Roksany Węgiel i Kevina Mgleja