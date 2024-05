Krzysztof Skiba zrobił to dla młodej żony. Ależ poświęcenie

Krzysztof Skiba jakiś czas temu wziął ślub ze swoja 26 lat młodszą ukochaną Karoliną. Ich związek niestety nie należał do najłatwiejszych. Kiedy para zdecydowała się na bliższą relację, wszystkie media rozpisywały się, że wokalista zespołu "Big Cyc" zostawił swoją żonę dla nowej partnerki.

Na jaw niedawno wyszło, że młoda żona Skiby ma na niego ogromny wpływ. Karolina przekonała Krzysztofa do wprowadzenia ogromnych zmian w jego życiu.

Krzysztof Skiba żegna się na instagramowym koncie

Krzysztof Skiba na swoim instagramowym koncie publikuje różnego rodzaju wpisy. Często można zobaczyć tam prywatne nagrania oraz zdjęcia. Zdarza się również, że pokazuje tam, jak wygląda jego praca. Niedawno jednak wystosował do fanów dość interesujący przekaz. Gwiazdor zespołu "Big Cyc" oznajmił, że przestaje jeść mięso. Oznajmił, że przechodzi na wegetarianizm.

"Po wielu latach zajadania się kotletami schabowymi, kiełbasą krakowską czy polędwicą sopocką mówię wam - żegnajcie! Przez ostatnie dwa lata bardzo ograniczyłem mięso. W domu w zasadzie nie jadłem go wcale. Czasem na trasach wcinałem jeszcze z braku alternatywy szynki i kabanosy. Od dziś z miłości do mojej żony Karoliny, która od 11 lat nie je mięsa oraz z miłości do zwierzaków przechodzę na całkowitą wege dietę. Żegnajcie kotlety i pulpety! Nie będę po Was tęsknił" - napisał w poście.

Fani zachwyceni postanowieniem Krzysztofa Skiby

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy fanów Skiby. Większość była pod wrażeniem zmian, które zaszły w życiu muzyka pod wpływem młodej żony.

"Krzychu, teraz Cię kocham jeszcze bardziej. Są ludzie, którzy bezapelacyjnie muszą się pojawić w naszym życiu, u Ciebie to Karolina"

"Witamy w klubie wege"

"Bardzo gratuluję! To ważna i trudna zmiana - wiem coś o tym. Niemniej wyjdzie Panu na pewno na zdrowie!" - pisali zachwyceni internauci.

