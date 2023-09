Ukochana Krzysztofa Skiby odpowiada na atak jego byłej żony: Ta kobieta zabrała sześć milionów złotych

Obecna żona Krzysztofa Skiby (59 l.) jest młodsza od niego o 26 lat. Ich związek stał się łakomym kąskiem dla mediów plotkarskich. W sierpniu para wzięła ślub na którym gościli m.in. Michał Milowicz, Krzysztof Ibisz i Jacek Kawalec. Ledwo skończył się ich miesiąc miodowy, a do akcji wstąpiła była żona lidera Big Cyc. Niemal od razu kobieta doczekała się riposty ze strony Karoliny Skiby, która przyznała się do wysłania jej maila.

- Tamta pani włamała się na konto mojego męża i czytała nasze intymne rozmowy i powiedziała, że je sprzeda wszystkim brukowcom. Po konsultacji z prawnikiem wysłałam maila, w którym napisałam, że jeśli znajdę jakieś moje prywatne rozmowy, gdzieś w mediach to niestety pozwę ją do sądu. Jeszcze dodałam, że jeśli ktoś dbałby o męża i go kochał to tak by nie było - powiedziała Skiba w rozmowie z "Faktem".

Żona Krzysztofa Skiby wyznała, że Renacie chodziło głownie o pieniądze jej męża. - (...) powiedziała, że możemy być sobie razem, jeśli da jej wszystkie pieniądze, nieruchomości Przyszedł do mnie z zerem na koncie. Zresztą wszystko, co do marca zarabiał, ona i tak zabierała z kont. Ta kobieta zabrała sześć milionów złotych. To jest osoba, która ma apetyty na pieniądze. Nam na pieniądzach nie zależy. Chcemy mieć po prostu święty spokój, bo swego czasu dostawałam od niej groźby, wyzwiska - dodała.

Pod ostatnim postem Karoliny Skiby na Instagramie zaroiło się od różnych komentarzy, nie tylko wsparcia. - Pani Karolina lepiej czasem milczeć. Proszę nie obrażać byłej żony bo tak naprawdę nie wie Pani jak było. Za kilka lat może Krzyś znajdzie 20-latkę w której się bez pamięci zakocha, a ona będzie Panią rozliczać z braku czułości. Milczenie jest zlotem - napisała jedna z internautek. - To że on nie ma za grosz klasy to jedni ale jak nisko Karolino mogłaś upaść żeby rozbijać 35 letnio małżeństwo i jeszcze wypisywać do syna i byłej żony. Niżej jako kobieta upaść nie możesz - dodała inna użutkowniczka mediów społecznościowych.

