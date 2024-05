Pogrzeb Jacka Zielińskiego potrwa cały dzień. Zespół Skaldowie szykuje wyjątkowe wydarzenie. Tylko u nas szczegóły

Krzysztof Skiba zrobił to dla młodej żony. Ależ poświęcenie

Wciąż trudno uwierzyć w jego nagłe odejście. Jacek Zieliński ukrywał przed światem, że choruje na raka. Nowotwór prostaty złośliwie przeniósł się na kości. - Przeszedł wiele chemioterapii, sześć lat walczył z tym rakiem - przekazał nam jego brat, Andrzej Zieliński (79 l.). - Śpiewał i grał już na siedząco. Ale jeszcze miał siłę do śpiewania. Muzyka podtrzymywała go przy życiu - dodał w rozmowie z "Super Expressem".

NIE PRZEGAP: Jacek Zieliński od sześciu lat walczył z chorobą. Brat gwiazdora, Andrzej Zieliński, ujawnia nam przyczynę śmierci. Na co zmarł wokalista Skaldów?

I choć jeszcze w marcu Skaldowie grali koncerty, dziś Polska żegna uwielbianego przez wszystkich artystę. "Super Express" poznał szczegóły pogrzebu muzyka. - Pogrzeb odbędzie za około dwa tygodnie, prawdopodobnie 20 maja - przekazał nam Andrzej Zieliński, brat zmarłego. Jak się dowiedzieliśmy, msza święta odbędzie o godz. 11 w kościele na Skałce w Krakowie. Później Jacek Zieliński spocznie na zawsze w Alei Zasłużonych na krakowskim cmentarzu Rakowickim.

Jacek Zieliński będzie żegnany przez cały dzień

Ale pożegnanie artysty będzie trwać o wiele dłużej, niż same uroczystości w kościele i na cmentarzu. Choć to dla nich bardzo trudne, Skaldowie planują zagrać tego dnia koncert, by uczcić ukochanego brata i wokalistę zespołu. - Wszystko jest w trakcie organizacji. Rozmawiamy z prezydentem Krakowa - ujawnia nam Andrzej Zieliński. - Wieczorem odbędzie się koncert w naszym wykonaniu poświęcony pamięci Jacka. Wiem, że cały dzień będzie bardzo emocjonalny - mówi nam wzruszony brat zmarłego gwiazdora.

Jacek Zieliński urodził się Krakowie. A zespół Skaldowie zadebiutował w 1965 roku na II Krakowskiej Giełdzie Piosenki. Ze swoim rodzinnym miastem od zawsze był bardzo zżyty. O śmierci artysty poinformowała krakowska Piwnica pod Baranami.

