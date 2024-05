Tajemnicza śmierć 37-latki. Kobieta leżała na chodniku, niedaleko był rower

Podbiegł do staruszki, wyrwał jej torebkę i uciekł! Kobieta straciła wszystko

Tajemnicza tragedia w gminie Raszków

Dramat rozegrał się w miniony piątek, 17 maja, po południu. Właśnie wtedy świadkowie znaleźli 37-letnią kobietę leżącą na chodniku na terenie gminy Raszków w powiecie ostrowskim. Na miejsce natychmiast wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał poszkodowaną do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarze, jej życia nie udało się uratować.

Lecznica o zdarzeniu powiadomiła policje, która zajęła się wyjaśnianiem okoliczności tragedii. - Przesłuchaliśmy świadków, badamy zapisy z monitoringu, został też zabezpieczony rower, którym wcześniej ta pani jechała – powiedziała portalowi gloswielkopolski.pl podkom. Małgorzata Michaś, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Ostrowie Wielkopolskim.

Czy doszło do wypadku, a sprawca uciekł z miejsca tragedii? A może do tragedii doszło bez udziału osób trzecich? Na odpowiedzi na te pytania będziemy musieli poczekać do ustaleń śledczych.