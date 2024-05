wracamy do sprawy!

Druhowie bardzo często wzywani są do ratowania dzikich zwierząt. Ta sytuacja była jednak zupełnie inna niż wszystkie dotąd. Na płocie przy jednym z domów na obrzeżach miasta, zawisła samica łosia. Jeden ze strażaków, który jest też powiatowym lekarzem weterynarii szybko zorientował się, że klępa jest… w zaawansowanej ciąży. Ratownicy robili wszystko, co mogli, by uratować jej życie czworonogowi.

Niestety, samicy łosia nie udało się uratować. Wtedy wszyscy na miejscu wiedzieli, że jedyne co im pozostało, to walczyć o życie młodego łosia. Lekarz weterynarii rozpoczął cesarskie cięcie i tak na świat przyszła Iskierka. Strażak z zaangażowaniem zastąpili matkę łosia i z zaangażowaniem, osobiście czyścił zwierzę po porodzie.

Młodą samiczkę pod opieką Powiatowego Lekarza Weterynarii przewieziono do Zagrody Wolnościowej dla Dzikich Zwierząt w Nadleśnictwie Grodziec. Jest cała, zdrowa i spokojnie dochodzi do siebie.

