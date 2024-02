Tak Roksana Węgiel opiekuje się dzieckiem narzeczonego! Trudno jej nie podziwiać

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wezmą ślub w kościele

Roksana Węgiel i Kevin Mglej - mimo tego, że wielu nie wierzyło w trwałość ich relacji - są ze sobą naprawę szczęśliwi. W maju 2023 roku Roxie potwierdziła zaręczyny, a na jesieni zdradziła, że jej ślub z Kevinem odbędzie się w bieżącym roku. Uroczystość będzie miała miejsce w kościele. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" - wyznała Roksana Węgiel w rozmowie z portalem Shownes.pl. Piosenkarka zdaje sobie sprawę z tego, że wychodzi za faceta po przejściach. Jednak nawet to, że ma on dziecko z inną kobietą, nie jest dla niej przeszkodą. Roxie właśnie wyjawiła, jak opiekuje się dzieckiem Kevina Mgleja.

Roksana Węgiel o opiece nad dzieckiem narzeczonego Kevina Mgleja: "Nie jest to najłatwiejsza rola"

Na pewno dla 19-latki nie jest typowa sytuacja. W końcu Roksana Węgiel niedawno sama była dzieckiem i wymagała opieki rodziców. Piosenkarka jednak szybko dojrzała. - Nie jest to najłatwiejsza rola, aczkolwiek ja skupiam się przede wszystkim na tym, żeby być wsparciem dla syna Kevina, dobrą ciocią i dać mu dużo ciepła. Dać mu poczucie, żeby ciocia kojarzyła się z kimś fajnym. To też nie jest łatwe dla dziecka - zdradziła Plejada w wywiadzie dla Plejady Roksana Węgiel. Dodała też, że zarówno ona, jak i Kevin Mglej poświęcają jego dziecko mnóstwo czasu. I jak tu jej nie podziwiać!

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Roksany Węgiel z Kevinem Mglejem z ostatniej imprezy z okazji ramówki Polsatu

