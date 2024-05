i Autor: Tomasz Radzik/Super Express

Ściąganie na maturze

Matura 2024. Ściągałeś i nikt nie zobaczył? CKE ma sposoby. Surowe konsekwencje nawet po egzaminie. Zobacz, co cię czeka

W Polsce trwają matury. Za nami egzamin z j. polskiego i matematyki. To dopiero początek. Niektórzy uczniowie są w tak wielkim stresie, że nie wahają się ściągać. Wszystko po to, aby uzyskać jak najlepszy wynik z egzaminu. Nie polecamy tej metody. Zobaczcie, co grozi za ściąganie na maturze. Konsekwencje mogą być surowe.