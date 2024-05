Matura 2024. Arkusze CKE z angielskiego wyciekły do internetu?! "Może się wam przyda". Co z egzaminem?

Arkusz maturalny CKE z matury z matematyki 2024 do pobrania NOWA FORMUŁA. Odpowiedzi, zadania, pdf do pobrania [Formuła 2023]

Matura 2024. Stres związany z egzaminem dojrzałości może niektórych paraliżować i prowokować do podejmowania głupich decyzji. Absolwenci szkół średnich mają już za sobą egzamin z polskiego i matematyki. Przed nimi kolejny obowiązkowy egzamin, tym razem z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Egzamin rozpocznie się w czwartek (9 maja) o godz. 9. Media społecznościowe są zalewane przez informacje mówiące o tym, że ktoś jest w posiadaniu tegorocznych arkuszy CKE z języka angielskiego. "Posiadam przecieki z matury z j angielskiego", "obserwacja i wysyłam Wam arkusz..." - te i inne wpisy można znaleźć m.in. na portalu X (dawniej Twitter). To wpisów dołączone są zdjęcia przedstawiające pierwszą stronę arkusza CKE z 2024 roku. Czy zatem doszło do przecieki?

Arkusze CKE wyciekły do internetu?! Co na to CKE?

Niestety to już tradycja, że w trakcie każdej matury pojawiają się oszuści, próbujący wykorzystać naiwność młodych ludzi. Tego typu "zagrania" mają na celu m.in. wyłudzanie pieniędzy. Niech nie zmyli was widok arkuszy z datą 2024. Oszuści do swojego procederu wykorzystują stare arkusze, w których zmieniają daty. Jeżeli naprawdę dojdzie do wycieku, sprawą zajmie się policja, a Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) podejmie odpowiednie kroki.

Matura 2024: matematyka. Arkusze CKE i odpowiedzi. Poziom podstawowy [Formuła 2023]

Matury 2024 w Warszawie. Tysiące uczniów zdaje egzamin dojrzałości na stadionie Legii