Dżentelmeni i ich „Boska Latynoska”… Ociekający seksem klip zespołu disco polo zobaczyło już ponad milion osób!

Zespół Dżentelmeni w miesiąc od premiery „Boskiej Latynoski” odnotował ponad milion wyświetleń w serwisie You Tube. To symboliczny krok, który podkreśla ich popularność i siłę przekazu muzycznego. Jednak to nie koniec powodów do świętowania, gdyż równocześnie, z okazji tego kamienia milowego, kapela obchodzi także swoje dziesięciolecie istnienia. To wyjątkowy moment, który warto uczcić razem z zespołem oraz jego wiernymi fanami. Jedną z piosenek, która przyczyniła się do osiągnięcia tego sukcesu, jest niezapomniana opowieść o pięknej dziewczynie, która wabi spojrzeniami na parkiecie, poruszając się w rytmach latynoamerykańskiego tańca. Muzyka ta, coraz bardziej popularna w naszym kraju, wydaje się mieć magiczną moc przyciągania, a męska płeć nie potrafi oderwać od niej wzroku.

„Boska Latynoska” - gorące rytmy w teledysku zespołu Dżentelmeni

Teledysk do tej piosenki „Boska Latynoska” został zrealizowany we wrocławskim klubie, gdzie dźwięki latynoamerykańskiej muzyki łączą się z energią parkietu. Plan teledysku był świadkiem niejednej ciekawostki - jedną z nich było spontaniczne dołączenie do tańca przez przypadkowych gości klubu, co dodatkowo wzmocniło atmosferę zabawy i radości.

Dżentelmeni to zespół, który nie tylko tworzy muzykę, ale także odgrywa ważną rolę w życiu kulturalnym naszego kraju od dziesięciu lat. Ich koncerty są zawsze pełne energii i pozytywnych wibracji, a liczni fani z niecierpliwością oczekują na kolejne nowości. Codziennie stają się prawdziwymi dżentelmenami, zarówno na scenie, jak i w życiu codziennym, czego dowodem jest ich oddanie dla muzyki. Gratulujemy zespołowi Dżentelmeni i życzymy im kolejnych milionów, zarówno na YouTubie jak i na kontach!

