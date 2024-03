Roksana Węgiel ma 19 lat, a mieszka jak królowa! Pokazała nawet kibelek. To jej oaza spokoju

Najpiękniejsza gwiazda "Złotopolskich" trafia do szpitala. Chodzi o serce! Poruszające słowa o lekarzach

Roksana "Roxie" Węgiel stała się już pełnoprawną gwiazdą młodego pokolenia w Polsce. I faktycznie nie można odmówić 19-latce talentu: świetnie śpiewa, potrafi tańczyć, przyciąga fanów jak magnes. Teraz próbuje swoich sił w programie "Taniec z gwiazdami" i - póki co - również idzie jej wyśmienicie. Wraz ze wzrostem popularności, coraz więcej osób interesuje się także życiem prywatnym Roxie Węgiel. Ona i Kevin Mglej, jej partner, wzbudzają wielkie emocje. Mężczyzna jest starszy od wokalistki o kilka lat, ma też syna z poprzedniego związku, co nie umknęło uwadze tabloidów. Para nie przejmuje się jednak nieprzychylnymi komentarzami, które pojawiają się w sieci, a ich miłość kwitnie. Niedawno Węgiel pokazała w mediach społecznościowych, jak mieszka na co dzień. Zaprezentowała nawet kibelek i wannę.

Roksana Węgiel ma 19 lat, a mieszka jak królowa! Pokazała nawet kibelek. Piękne wnętrza, dominuje szarość

W mieszkaniu Roxie Węgiel dominuje szarość, a wnętrza są eleganckie, choć proste. Tak mieszka Roksana Węgiel! Na nagraniu, które udostępniła 19-latka, widać, że wszystkie drzwi są białe, ma też dużą łazienkę z lustrem i wanną. Pokój i gabinet odgradza z kolei szyba loftowa. Jeszcze niedawno Roxie Węgiel i Kevin Mglej pokazywali projekt mieszkania, bo remontowali wspólny kąt. Jak piszą media, w ramach współpracy firmy pomogły parze umeblować wnętrza, dobrać odpowiedni styl i wykończyć mieszkanie. Podoba Wam się efekt końcowy? Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka Roksana "Roxie" Węgiel.

