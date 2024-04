Po 6. odcinku programu "Taniec z gwiazdami" wielu widzów było zniesmaczonych tym, że w show została para Dagmara Kaźmierska - Marcin Hakiel. Specjalny komunikat wydała nawet telewizja Polsat, w którym ujawniła zasady punktacji w programie. Na początku 7. odcinka "Tańca z gwiazdami" do awantury odniósł się sam Krzysztof Ibisz, a później przypominał o tym, jak ważne są głosy widzów. Wydawało się, że to gra na niekorzyść Dagmary Kaźmierskiej, bo jej fani i tak raczej byli zmobilizowani. "Królowa życia" jednak dzielnie walczyła o uznanie. Niestety, quick-stek w jej wykonaniu zakończył się blamażem! Para Kaźmierska - Hakiel otrzymała od widzów zaledwie 16 punków (na 40 możliwych). Jurorzy byli bezlitośni. - Nie będę oceniał restrykcyjnie, nie będę oceniał techniki, no bo widać... wiesz co ja doceniam - że masz dystans do siebie i do świata. No i na pewno było ciężko tańczyć w kowbojkach quick-stepa... - dyplomatycznie stwierdził Rafał Maserak. Bardziej dosadnie wypowiedziała się Iwona Pavlović. - Na pewno to był quick, ale na pewno nie step. Dla mnie to się zaczyna robić męczące, ale powiem ci dlaczego. Jakbym wyłączyła muzykę, zdjęła ci te wszystkie dodatki, to każdy taniec jest w sumie identyczny - oceniła "Czarna Mamba". - Uśmiecham się, fajnie, jadę po bandzie, nic nie umiem, ale mnie kochają i super, ja to doceniam. Ale tanecznie - 90 proc. w ocenie u mnie to jest technika, a tylko 10 proc. to charyzma. I tę charyzmę masz - dodała jednak.

Dagmara Kaźmierska odniosła się do tej oceny. - Ten program jest rozrywkowo-taneczny i ja jestem tą częścią taneczną... hahaha znaczy rozrywkową - skomentowała "Królowa życia". - Ale ja się z tobą zgodzę! Tylko że ja tutaj jestem sędzią zawodowym - odparła "Czarna Mamba". Kaźmierska po tym wyznała Iwonie Pavlović... miłość. - Ja panią kocham, pani Iwono - wypaliła ironicznie. Doświadczona jurorka przyznała celebrytce dwójkę. Rafał Maserak dał czwórkę, a Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk - piątkę.

W dalszej części programy było jeszcze gorzej. Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel zatańczyli "Brodway jazz". "Królowa życia" przebrała się za Marylin Monroe. - Ten program mnie drodzy państwo zawsze zaskakuje. W tym programie zdarzają się cuda - wszyscy tancerze po półmetku tańczą lepiej, ale też niektórzy gorzej... to już nawet nie jest chodzenie z gwiazdami, to jest: Witam państwa w programie "Stanie z gwiazdami" - powiedziała bez ogródek Iwona Pavlović. - Cuda są po to, żeby się zdarzały" - odparła uczestniczka show. - Dagmara, bawisz się świetnie, ale nie popracowaliście nad jakością - dodał Tomek Wygoda. - Ja tylko cały czas czekałam, kiedy to się zacznie... - dodała Ewa Kasprzyk. - Ty czekałaś kiedy się zacznie, a ja kiedy się skończy - dołożył do pieca Maserak. - Czy ja próbuję tańczyć, czy stoję, temu jury nie pasuje. Następnym razem sofka, kładę się, proszę, niech Hakiel tańczy... - odpowiedziała urażona Kaźmierska. Za ten występ ona i Marcin Hakiel dostali łącznie notę... 7. Podwójny blamaż zatem stał się faktem. Co z tego jednak, skoro "Królową życia" znów uratowali widzowie. Z programu odpadli za to Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka, którzy od jurorów dostali 30 i 32 punkty. Łącznie zatem zgarnęli 62, czyli o 39 więcej niż Kaźmierska z Hakielem. Oj, szykuje się afera dekady!

