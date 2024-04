Zadyma i bluzgi po werdykcie w programie "Taniec z gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel po raz kolejny nie odpadli z programu "Taniec z gwiazdami". Wydawało się, że ich przygoda z polsatowskim show w końcu musi dobiec końca. Tym bardziej, że Dagmara Kaźmierska w siódmym odcinku show zaliczyła podwójny blamaż, dostając łącznie od jurorów 23 punkty za dwa występy (na 80 możliwych!). Mimo to "Królowa życia" i Marcin Hakiel znów uciekli sprzed topora i zostali w programie. Zamiast nich odpadła para Krzysztof Szczepaniak - Sara Janicka, która od jury dostała za dwa tańce łączną notę 62 punkty, czyli o 39 więcej od Dagmary Kaźmierskiej i jej tanecznego partnera (tu przeczytasz zapis relacji na żywo z 7. odcinka "Tańca z gwiazdami"). Po ogłoszeniu werdyktu zrobiła się wielka zadyma! Pod wpisem na oficjalnym profilu "TzG" na Instagramie leciały okropne bluzgi. Ludzie nie gryźli się w język (a raczej w klawiaturę).

Pod artykułem prezentujemy zdjęcia z 7. odcinka programu "Taniec z gwiazdami"

Widzowie oburzeni. Dagmara Kaźmierska zostaje w "Tańcu z gwiazdami"

Choć przed programem Polsat wydał specjalny komunikat odnoszący się do zasad punktacji w "Tańcu z gwiazdami" (w kontekście występów Dagmary Kaźmierskiej), to po raz kolejny "Królowa życia" została uratowana. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. "Dagmara z 7 pkt przeszła dalej… Przeciez to jest śmiech na sali", "To, co się stało, jest absolutnym skandalem. Dagmara nie umie tańczyć i rozumiem że jest to program rozrywkowy, ale Krzysztof i Sara byli co tydzień wspaniali, zachwycający, każdy ich występ był magią", "Ten werdykt obniża jakość i ideę programu", "Poziom żenady z tygodnia na tydzień coraz większy" - pieklili się użytkownicy Instagrama. Wiele komentarzy pełnych jest bluzgów, dlatego nie mozemy ich cytować. Są jednak też tacy, którzy bronią Dagmary Kaźmierskiej. "Dagmara dalej nawet nie była zagrożona. Brawo! Minka Ewci i Iwonki bezcenna" - zapisała jedna z internautek. "Zacznijcie głosować na tych, co umieją tańczyć, zamiast jęczeć, że niesprawiedliwy werdykt" - poleciła kolejna. O tym, jak ważne jest głosowanie widzów podczas 7. odcinka programu "Taniec z gwiazdami" wielokrotnie wspominał też Krzysztof Ibisz. Najwyraźniej posłuchali go... przede wszystkim fani "Królowej życia".

