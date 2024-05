Kajra i Sławomir mówią, ile by wzięli za zagranie na weselu. Co za kwota!

"Taniec z Gwiazdami" przyciąga wiele gwiazd. Na widowni pojawiła się już Julia Żugaj, która mówiła, że sama chętnie weźmie udział w show. W najnowszym odcinku pojawił się Sławomir oraz Kajra, którzy bardzo chętnie udzielali wywiadów. W jednym z nich wyznali, ile musieliby dostać pieniędzy, aby zagrać na weselu.

Sławomir i Kajra o kwotach za zagranie na weselu

W wywiadzie dla portalu pudelek.pl sławne małżeństwo wyjawiło, że stawki ustala ich menadżer.

"To trzeba ustalić z naszym menadżerem. To są rzeczy organizacyjne, bo to duże przedsięwzięcie, granie na żywo" - powiedział Sławomir.

Dziennikarka zapytała, czy kwota zamknęłaby się w 100 tysiącach złotych. Sławomir odpowiedział jej, że jeśli miałby tańczyć, to z pewnością trzeba by zapłacić znacznie więcej.

"Gdybym miał tańczyć, byłoby powyżej 100" - powiedział artysta.

Kaja i Sławomir planują rozwód? Wszystko wyjawili

W mediach nie od dziś pojawiały się wzmianki o tym, że para ma się rozwieść. Plotki okazują się nieprawdziwe. Małżeństwo doskonale się ze sobą czuje i z pewnością będzie ze sobą na dobre i na złe. Para w rozmowie z Izabelą Janachowską wyjawiła sekret ich związku.

"To jest to, co Magdalena mówi, że to przyjaźń. My lubimy ze sobą pracować. To nam pomaga, a poza tym dla mnie to są takie prozaiczne rzeczy, które trzeba zrobić. Nie ma czasu na gwiazdorzenie, na wodę sodową" - mówił Sławomir.

Z kolei Kajra dodała, że w ich relacji również były wzloty i upadki. Bycie razem w trudnych sytuacjach sprawiło jednak, że para nauczyła się siebie wzajemnie.

"Uczyliśmy się siebie nawzajem dosyć długo, ale też nie z zamierzeniem, że będziemy siebie zmieniać, tylko braliśmy siebie z całym inwentarzem" - powiedziała artystka.

