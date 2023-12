Sławomir i Kajra to niepowtarzalna para w polskim show-biznesie. Disco-polowy hit "Miłość w Zakopanem" zna chyba każdy, niezależnie od płci i wieku. To, czy ten utwór się każdemu podoba, to już osobna kwestia. Ale Sławomir i Kajra przez ostatnie lata mocno zapracowali sobie na pozycję w mediach, stając się jednymi z głównych gwiazd mediów publicznych. W TVP można ich oglądać w różnych programach, a sami stali się nawet prowadzącymi show "Tak to leciało!". Jednocześnie artyści nie udzielali się raczej politycznie, nie komentując tego, co działo się w Sejmie czy w ramach TVP. Mimo tego, nowa władza w telewizji publicznej także ich wzięła pod lupę w ramach zmian w mediach publicznych. Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń, ich pozycja może być zagrożona. Dlaczego? Sławomir i Kajra mogą czuć pewien niepokój. Ujawniono, o co chodzi.

Sławomir i Kajra zwolnieni z TVP?! Aż huczy, że już nie będzie miłości w Zakopanem. "Nadchodzi zmiana"

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń serwisu Pudelek, Sławomir i Kajra być może będą musieli pożegnać się z TVP. Informator portalu, który jest blisko związany z TVP, miał powiedzieć, że szykowane są zmiany nie tylko w programie "Jaka to melodia?", który prowadzi Rafał Brzozowski, ale także w show "Tak to leciało!", który prowadzi para Sławomir i Kajra. Nie wiadomo jeszcze, czy chodzi o całkowitą likwidację programu, czy zmianę prowadzących. Nie sprecyzowano również, czy Sławomir i Kajra po ewentualnym odejściu z show znajdą zatrudnienie w innych produkcjach TVP. Warto podkreślić, że za czasów rządu PiS w TVP mocno gloryfikowano artystów disco-polowych. Niewykluczone, że teraz się to zmieni. Będziemy się tej sprawie przyglądać.

