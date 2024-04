Posiniaczone nogi i porwana sukienka na planie "TzG". Co tam się dzieje?!

W półfinale "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" spotkała się Roksana Węgiel, Julia Kuczyńska, Maciej Musiał oraz Anita Sokołowska. Nikogo nie może dziwić fakt, że w programie, który leci na żywo, zdarza się mnóstwo wpadek. Nam najbardziej w oczy rzuciła się porwana sukienka partnerki tanecznej Macieja Musiała oraz poranione nogi Julii Kuczyńskiej.

Wpadki w najnowszym odcinku show "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

W najnowszym 9. odcinku "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" nie obyło się bez nieplanowanych sytuacji. Pierwszą z nich była rozpadająca się różowa sukienka tanecznej partnerki Macieja Musiała. Dziewczyna musiała zbierać charakterystyczne pióra z parkietu. To jednak nie było aż tak przerażające jak druga wpadka, do której doszło podczas nagrań.

Julia Kuczyńska, która tańczy w parze z Michałem Danilczukiem, musi mieć naprawdę wyczerpujące treningi. Podczas programu zauważyliśmy na jej nogach mnóstwo siniaków. W pewnym momencie kamera pokazała też zakrwawione udo influencerki. Czy naprawdę warto tak poświęcać swoje zdrowie, aby zostać w show?

Maciej Musiał odpadł z "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

W odcinku 9. "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" odpadł Maciej Musiał. Oznacza to, że w finale zobaczymy Roksanę Węgiel, Julię Kuczyńską oraz Anitę Sokołowską. Walka z pewnością będzie wyrównana, ponieważ wszystkie panie doskonale tańczą i mają po swojej stronie ogromne grupy wiernych fanów, które niewątpliwie oddadzą na nie swoje głosy.

