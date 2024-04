Figura w mocnym wyznaniu na temat "TzG". Przeszła przez piekło?

Program "Taniec z gwiazdami" to prawdziwy hit polskiej telewizji. Kiedyś emitowany był w TVN, a od jakiegoś czasu przejął go Polsat. Chociaż powstało już kilkadziesiąt edycji, to cały czas jest chętnie oglądany przez wiernych widzów. Mało kto pamięta o tym, że ponad szesnaście lat temu na parkiecie show królowała Katarzyna Figura. Aktorka zatańczyła z młodym Rafałem Maserakiem. Para odpadła jednak w trzecim odcinku.

Zobacz też: Katarzyna Figura z tajemniczym mężczyzną przemierza w piżamie ulice Warszawy. Widziano ją o 3 nad ranem w modnej restauracji!

Katarzyna Figura wspomina "Taniec z gwiazdami"

Katarzynie Figurze nie udało się dojść do finału tanecznego show. Po trzech odcinkach odpadła, jednak swoją przygodę wspomina bardzo dobrze. Gwiazda w niedawno udzielonym wywiadzie wyjawiła, co zyskała dzięki udziałowi w "TzG".

"To był 2008 rok i przygoda nieprawdopodobna i wyzwanie, żeby zachwycić i żeby w ogóle wejść w taniec. To jest coś niesamowitego. To jest niesamowita sztuka - ruch, taniec. Myślę, że to była też nietypowa dla mnie sytuacja, ale która bardzo dużo mi dała. Również w tym aktorskim wymiarze" - mówiła Figura w rozmowie z serwisem plotek.pl.

Z kolei w innym wywiadzie wyznała, że kiedy zaczęła treningi, musiała nieco zacisnąć pasa. Udział w programie zmusił ją bowiem do odchudzania.

"Zaczęłam treningi i zrozumiałam, że jeśli szybko nie zrzucę wagi i jednocześnie nie wzmocnię swojego ciała, to zbłaźnię się przed milionami telewidzów, którzy ten program oglądają" - powiedziała Katarzyna w rozmowie z dziennikarzami dwutygodnika "Przyjaciółka".

Zobacz też: Katarzyna Figura odmówiła rozbieranej sesji. Za kwotę, którą jej oferowano, mogła kupić mieszkanie

Katarzyna Figura imprezuje w Warszawie do samego rana

Katarzyna Figura pojawiła się niedawno w Warszawie, gdzie nieźle poszalała. Zaczęła już w piątek od gali Power Woman, aby następnie w poniedziałek wziąć udział w gali, podczas Festiwalu Script Fiesta w Kinie Elektronik. Po imprezie gwiazda w towarzystwie tajemniczego nieznajomego wybrała się do całodobowej restauracji w samym centrum Warszawy. Kasia postawiła na niecodzienny look. Miała na sobie satynowy zestaw, który przypominał nieco piżamę.

Sonda Katarzyna Figura w niebieskich włosach. Podoba Ci się? Tak Nie Trochę