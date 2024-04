Katarzyna Figura z tajemniczym mężczyzną przemierza w piżamie ulice Warszawy. Widziano ją o 3 nad ranem w modnej restauracji!

Event filmowców, który odbył się 21 kwietnia połączony był z pokazem filmu „Jestem”, w którym aktorka zagrała jedną z kluczowych ról. Najwyraźniej na bankietach słabo karmią, ponieważ Katarzyna Figura w towarzystwie znajomego, w środku nocy wylądowała w modnej całodobowej knajpie w centrum Warszawy. Aktorka chyba nie do końca przemyślała swoją stylizację, ponieważ wystrojona w luźny satynowy komplet wyglądała jakby wyszła na miasto w piżamie, na którą narzuciła lateksowy płaszcz, iście z sex-shopu. Cóż na pewno wyglądała oryginalnie i zwracała na siebie uwagę.

Figura wystylizowana jak z "Matrixa"

Zresztą Figura chyba ostatnimi czasy lubuje się w satynie. W piątek na gali Power Woman również miała satynową lub jedwabną sukienkę, do której założyła ten sam czarny połyskujący płaszczyk. Dobrała do niego także okulary. Momentami w tej stylizacji przypominała postać rodem z "Matrixa".

Katarzyna Figura - symbol seksu i wybitna aktorka

Wielu fanom kina i obserwatorom polskiego show-biznesu Kasia Figura kojarzy się z symbolem seksu. Jej urodę docenił magazyn "Playboy", który oferował aktorce 34 tysiące dolarów za sesję zdjęciową. Aktorka wówczas odmówiła rozbieranych zdjęć. Figura uczęszczała do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w roku 1989. Edukację kontynuowała w paryskim Conservatoire d’Art Dramatique. Karierę aktorki rozpoczęła jeszcze podczas nauki. Wtedy to po udziale w takich filmach jak: "Ga, Ga - Chwała bohaterom", "Pociąg do Hollywood", czy "Kingsajz" stała się gwiazdą. W 1988 r. otrzymała Złotą Kaczkę, nagrodę tygodnika "Film". Katarzyna Figura jest również jedną z niewielu aktorek polskich, które pracują w Hollywood. W 1992 r. reżyser Robert Altman zaproponował jej główną rolę w swoim filmie "Gracz". Niestety, producent zażądał by wystąpiła gwiazda i zamiast polskiej aktorki udział wzięła Greta Scacchi. Figura pojawiła się tylko w jednej scenie. W 1994 r. wystąpiła w kolejnym filmie Altmana "Pret-A-Porter". Od jakiegoś czasu aktorka coraz częściej pojawia w filmach rodzimej produkcji. W 1998 r. otrzymała kolejną Złotą Kaczkę.

Katarzyna Figura sama zgłosiła się do roli burdelmamy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.