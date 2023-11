Katarzyna Figura spotkała Romana Polańskiego po 20 latach

Katarzyna Figura i Roman Polański spotkali się po 20 latach latach. W 2002 roku znakomita polska aktorka, uznawana przez wielu za symbol seksu lat 90., zetknęła się ze słynnym reżyserem aż dwukrotnie. Razem wystąpili w filmie kostiumowym "Zemsta" w reżyserii Andrzeja Wajdy, z kolei w filmie "Pianista" Roman Polański był reżyserem, a Katarzyna Figura znalazła się w obsadzie aktorskiej. Spotkanie po dwóch dekadach musiało być bardzo emocjonujące. Co prawda od tego wydarzenia minął już niemal tydzień, aktorka dopiera teraz wrzuciła fotkę z Romanem Polańskim na Instagrama. - Piątek, 10.11.2023, kultowe kino KULTURA w Warszawie, Roman Polański w Polsce. Pokaz jego najnowszego filmu “PALACE”, spotkaliśmy się po 20 latach od czasu “PIANISTY” i “ZEMSTY”. Love - napisała Katarzyna Figura.

Roman Polański skończył 90 lat. Ciągnie się za nim sprawa gwałtu

Trzeba przyznać. że reżyser jest w znakomitej formie. Aktorka widziała go z bliska i pokazała zdjęcie. Warto wspomnieć, że w tym roku Roman Polański skończył 90 lat. Przez znaczną część jego życia za reżyserem ciągnie się sprawa gwałtu na Samanthcie Gaimer. Kobieta miała wówczas 13 lat. Niedawno udzieliła zaskakującego wywiadu... żonie reżysera Emmanuelle Seigner. - Powiem bardzo jasno: to, co stało się z Polańskim, nigdy nie było dla mnie dużym problemem. Nawet nie wiedziałam, że to nielegalne, że ktoś może zostać za to aresztowany. Wszystko było w porządku, nadal tak jest. Fakt, że zrobiliśmy z tego wielką sprawę strasznie na mnie ciąży. Ciągłe powtarzanie, że to nic wielkiego, to straszne obciążenie - stwierdziła.

