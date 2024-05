Grill w wersji fit! Specjalista żywieniowy Leszek Klimas zdradza sposoby na smaczne dania, które nie tuczą! Przepisy dla dzieci i dorosłych

Losy aktorki to gotowy scenariusz na film

Leszek Klimas to Mistrz Świata Sylwetki Atletycznej, motywator i ekspert żywieniowy. W swoim centrum leczenia otyłości Efekt Klimasa razem ze sztabem dietetyków klinicznych zadbał już o zdrowie ponad tysiąca dzieci i dorosłych. Z jego usług korzystali m.in. Ewa Kasprzyk, Filip Chajzer, Edyta Górniak i jej syn Allan Krupa. Razem z Filipem Chajzerem w ramach akcji „Poruszamy Polskę” odwiedza szkoły w całym kraju, by edukować i zachęcić do treningów dzieci, młodzież i ich rodziców. Właśnie ukazała się pierwsza książka Leszka Klimasa pod tytułem „Jak pomóc dziecku z nadwagą”, w której znajdziemy mnóstwo fachowych porad i zdrowych przepisów.

Sposoby na zdrowego grilla

Maj to początek wielkiego sezonu grillowego. Mawia się nawet, że grillowanie to polski sport narodowy. Pytanie: jak przygotować dania z grilla, aby z nie czuć się po nich ciężko i nie „złapać” dodatkowych kilogramów? Jak zjeść zdrowo i smacznie?

Oto kilka dietetycznych porad Leszka Klimasa i jego zespołu:

Mięso – wybieraj mięso drobiowe. Filet z kurczaka lub indyka ma dużo mniejszą zawartość tłuszczu niż np. karkówka. Zawsze sam przyprawiaj mięso, zrezygnuj z zakupu mięsa już marynowanego, przyprawionego, peklowanego – ograniczysz w ten sposób sporą ilość zbędnych dodatków i wzmacniaczy smaku.

Ryby i owoce morza – np. filet z dorsza, łososia lub krewetki też się świetnie sprawdzą. Proces obróbki jest dość krótki, dzięki czemu ich mięso jest delikatne i soczyste. Zastosowanie różnorodnych ziół, przypraw, soku z cytryny mocno podbije walory smakowe ryb.

Kiełbasy – wybieraj te dobrej jakości, z jak największą zawartością mięsa w składzie.

Warzywa – potraktuj je jako jeden z podstawowych składników do dań grillowanych. Praktycznie większość warzyw możemy grillować – cukinię, bakłażana, paprykę, pomidorki koktajlowe, szparagi, pieczarki, ziemniaki, itp. Ważne jest to, aby nie były „zalane” tłuszczową marynatą. Przypraw je ziołami i ulubionymi przyprawami. Pamiętaj! Im więcej warzyw, tym mniej innych dodatków np. pieczywa czy sosów.

Sosy – postaw na te robione w domu na bazie warzyw lub jogurtu naturalnego np. sos pomidorowy, relish paprykowy, tzatziki czy winegret. Mają one czysty, prosty skład. Unikaj gotowych sosów dostępnych w sklepach typu barbecue, ketchup, majonezy czy inne, które praktycznie wszystkie zawierają cukier w dużych ilościach i mnóstwo zbędnych dla naszego organizmu składników.

Napoje – zrób wodę smakową! To najlepsze nawodnienie. Dodaj do wody plastry cytryny, limonki, pomarańczy czy kawałki truskawek, maliny, miętę. Zrezygnuj z napojów gazowanych, soków owocowych, napojów alkoholowych, są niesamowitą dawką prostej energii z cukru!

W oczekiwaniu na dania z grilla ruszaj się – czekaj aktywnie, nie w fotelu – pograj z dzieckiem w piłkę lub badmintona. A po grillowaniu – zrób chociaż mały spacer na świeżym powietrzu!

Przepisy Leszka Klimasa

Grillowana dorada

Składniki:

2 dorady (ok. 300-400 g każda)

1 cytryna

2 ząbki czosnku

Kilka gałązek rozmarynu lub tymianku

Sól morska

Świeżo zmielony pieprz

Wykonanie:

Ryby dokładnie opłucz zimną wodą, a następnie osusz ręcznikiem papierowym. Ostrym nożem ponacinaj pod skosem grzbiety ryb. Wnętrze każdej ryby delikatnie posól i popieprz, a także skrop sokiem z cytryny. W środek każdej dorady włóż po połowie ząbka czosnku, gałązkę rozmarynu lub tymianku oraz plasterek cytryny bez skórki. Grilluj ok. 20 minut. Podawaj od razu, w towarzystwie kiszonych, surowych lub pieczonych warzyw.

Szaszłyki z kiełbaską

Składniki:

4 kiełbaski dobrej jakości

1 cukinia

1 czerwona papryka

1 cebula

1 papryczka chili (opcjonalnie)

Sok z 1 cytryny

Kilka gałązek świeżego szpinaku

Sól morska

Świeżo zmielony pieprz

Wykonanie:

Pokrój cukinię, paprykę i cebulę w grubą kostkę, kiełbaskę w plastry. W większej misce wymieszaj pokrojone składniki warzywne, dopraw solą morską i świeżo zmielonym pieprzem, dodaj sok z cytryny i pozostałe przyprawy, dokładnie wymieszaj. Nadziej kiełbasę i warzywa na patyczki do szaszłyków, dodając po kawałku świeżego szpinaku między warstwami. Grilluj szaszłyki przez około 10-12 minut, odwracając co 2-3 minuty, aż wszystkie składniki będą dobrze przypieczone.