Jak NIE PRZYTYĆ na wakacjach all inclusive? Ekspert żywieniowy Leszek Klimas ma ważne rady!

Jak nie przytyć na wakacjach all inclusive? Leszek Klimas ma złote rady

Polacy kochają zagraniczne wczasy organizowane przez biura podróży. Naszymi ulubionymi kierunkami są: Turcja, Egipt, Grecja i Chorwacja. Ceny wypoczynku za granicą często bywają porównywalne z wakacjami spędzanymi w Polsce. A nawet i niższe! W dodatku możemy jeść i pić, ile chcemy, bo najchętniej wybieramy opcję all inclusive. Jak nie przytyć na takich wakacjach? O to zapytaliśmy trenera, motywatora, Mistrza Świata Sylwetki Atletycznej Leszka Klimasa i dietetyków z centrum leczenia otyłości Efekt Klimasa.

- Pamiętajmy, że wakacje nie powinny koncentrować się wyłącznie na jedzeniu. Poznajmy miejsce, które odwiedzamy, poszukajmy ciekawych rozwiązań na spędzenie czasu. Postawmy na ruch i zwiedzanie. Przed każdym posiłkiem wypijmy szklankę wody. Na plażę zabierzmy świeże owoce. Dbajmy o nawodnienie, unikajmy słodkich drinków. Skupmy się na sobie, osiągnięciu wewnętrznego spokoju, unikając nadmiernych bodźców oraz dostarczając sobie wartościowych posiłków, których nasze ciało stanowczo potrzebuje - słyszymy.

NIE PRZEGAP: Edyta Górniak zabrała syna do specjalisty. Dzięki temu Alan schudł 15 kilogramów!

Czy w ogóle warto wybierać opcję all inclusive?

- Zauważmy, że wysoka temperatura powietrza często wpływa na obniżenie apetytu. W upalne dni zwyczajnie nie chce nam się jeść, a już na pewno nie tłustych, kalorycznych dań. Na wakacjach w opcji all inclusive non stop jesteśmy atakowani nowym typem posiłku czy rodzajem przekąski, których zwykle byśmy w danym momencie nie spożywali. Rzadko są to zdrowe, regionalne smakołyki, a zwykle masowe kompozycje nastawione na preferencje turystów. Jedząc posiłki wyłącznie hotelowe, możemy nie mieć okazji skosztowania lokalnych, wspaniałych potraw, które często są zdrowe i wartościowe - stwierdza Leszek Klimas.

Jak komponować posiłki, gdy już wykupimy opcję all inclusive? - Przede wszystkim zapoznaj się z dostępnymi możliwościami i skomponuj z nich wartościowy posiłek. Nie mieszaj różnych dań, będzie szansa na spróbowanie pozostałych możliwości kolejnego dnia. Wybieraj świeże warzywa, unikaj potraw smażonych w głębokim tłuszczu i pamiętaj, pij dużo wody! Zrezygnuj z popijania posiłków słodkimi napojami, a jeśli już, wybierz sok świeżo wyciskany na rzecz tego z automatu - dowiadujemy się.

ZOBACZ TAKŻE: Tłusty czwartek. Ekspert żywieniowy radzi: zjeść pączka czy nie? Kiedy? I ile powinien kosztować?

Warto zauważyć, że przejadanie się na wakacjach powoduje zmęczenie organizmu, który cały czas musi pracować, bo trawi spożyte przez nas dania. - Z wakacji spędzonych w tematyce all inclusive stanowczo możemy wrócić bardziej zmęczeni niż przed wyjazdem. W zasadzie to nie tylko all inclusive, a sposób spędzania czasu. Czekamy na wyjazd, licząc na całodniowe leżenie na leżaku i popijanie kolorowych drinków. To nie jest odpoczynek dla naszego ciała! Większość z nas pracuje spędzając czas za biurkiem, zatem wakacje powinny być czasem, w którym w końcu zaczniemy się ruszać. Wspomniany bezruch, częstość posiłków orazalkohol męczą nasze organizmy. Wracamy obrzęknięci, rozleniwieni, niewyspani… Żeby się zregenerować oraz wrócić wypoczętym potrzebujemy spędzić urlop zdrowo, dbając o sen oraz unikając dużych ilości alkoholu - podkreśla Klimas.

Alkohol na all inclusive. Jak pić rozsądnie?

- Ogranicz alkohol do minimum, to on jest głównym winowajcą tego, że wracamy z wakacji zmęczeni. Niekorzystnie wpływa na sen, powoduje obrzęki, przy których nie czujemy się komfortowo. Zdrowy rozsądek to klucz do sukcesu, ale także rodzaj wybranego alkoholu. Stanowczo unikaj kolorowych, słodkich drinków, których głównym składnikiem jest cukier - dowiadujemy się.

Na szczęście, gdy zdarzy nam się zgrzeszyć na wakacjach, łatwo możemy spalić kalorie.

- Korzystajmy z dostępnych możliwości, jakie daje nam otoczenie. Hotele obfitują w atrakcyjne animacje, zajęcia ruchowe. Pokonajmy wstyd i lęk, i nawet, jeśli chorujemy na otyłość, spróbujmy w nich uczestniczyć. To może być pierwszy krok do wdrożenia aktywnego trybu życia. Hormony szczęścia, które produkują się podczas wysiłku, szybko dadzą o sobie znać. Jestem przekonany, że z najmniej obciążającego treningu, wrócisz radosny i uśmiechnięty. Pływaj, spaceruj,po prostu się ruszaj! - motywuje Leszek Klimas.

On sam ujawnia, ze z wakacji często wraca z wakacji... szczuplejszy. Jak to robi?

- Stosuję wszystkie z powyższych zasad. Nie korzystam z drink baru, nie przejadam się, nie leżę na leżaku, tylko jestem w ciągłym ruchu. Wakacje to czas na ładowanie baterii i taki właśnie z nich wracam - szczęśliwy, wypoczęty i gotowy na powrót do pracy oraz ratowania życia dzieci - mówi nam Leszek Klimas.

Wyjeżdżacie na wakacje z opcją all inclusive? Zagłosujcie w naszej sondzie.