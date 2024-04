Szok! Doda zmieniła się w Katarzynę Figurę! Za Chiny jej nie poznacie

Nowe zdjęcie Dody. Zaskakujące porównania

Doda 15 lutego 2024 roku skończyła 40 lat! Ale ten czas leci... Wielu czytelników pamięta artystkę z początków swojej kariery scenicznej, a nawet z udziału w zapomnianym już reality show "Bar" emitowanym w Polsacie. Tam doszło chyba do pierwszego skandalu z udziałem wokalistki. - Uprawiałam seks w "Barze". W miejscu, w którym nikt nie widział. Do którego uciekłam z moim narzeczonym. Wyrzuciłam mikroporty, za co zostałam srogo ukarana, ponieważ było to wbrew regulaminowi. Uciekliśmy, nie powiem gdzie. Byliśmy tak stęsknieni, ponieważ byłam tam miesiąc i bardzo go kochałam, i bardzo za nim tęskniłam, że zrobiłam sobie, co tylko chciałam. I w ogóle tego nie żałuję - wyznała po latach piosenkarka. Od tego czasu Doda wielokrotnie zmieniała swój wygląd i wizerunek. Do tej pory chyba jednak nikt nie porównał jej do Katarzyny Figury! W komentarzach pod najnowszą fotografią Doroty Rabczewskiej pojawiają się też inne nazwiska.

W naszej galerii prezentujemy, jak Doda wyglądała w wieku 18 lat i jak się zmieniała przez lata

Doda wygląda jak Katarzyna Figura

Doda zdjęcie wrzuciła przy okazji urodzin swojej mamy. - Wskutek mojej miłości do muzyki i miłości moich fanów do mnie, jestem posiadaczką wielu cennych nagród - ponad 150, ale nie byłoby tego, gdyby nie inne ważne równanie - suma miłości mojej mamy do taty i taty do mamy. Dziś jedno z nich ma urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Wandy - napisała Doda, a fani zaczęli doszukiwać się podobieństwa artystki do innych gwiazd. - Muszę do okulisty, bo widzę Panią Magdę Mołek... zamiast Dody - napisała jedna z internautek. Dwie kolejne z natomiast zauważyły francuską piosenkarkę Alizee. Nam jednak najbardziej spodobała się opinia pani Anity, która stwierdziła, że na zdjęciu widzi Katarzynę Figurę! Komentarz przypadł chyba do gustu samej Dodzie, która oznaczyła ikonę polskiego lat 90. Nic dziwnego. W końcu napisać o kobiecie, że wygląda jak Katarzyna Figura, to naprawdę wielki komplement.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Katarzyna Figura. Pod galerią widnieje zdjęcie Doda, na którym przypomina słynna aktorkę