Toruń. Bulwar Filadelfijski otwarty dla ruchu, ale kierowcy muszą się liczyć z poważnym ograniczeniem

Toruń. Bulwar Filadelfijski otwarty dla ruchu

W poniedziałek (29 kwietnia 2024) o godzinie 17:00 Bulwar Filadelfijski zostanie udostępniony dla ruchu. Na ten komunikat czekało wielu kierowców z grodu Kopernika i gości. - Otwarty zostanie odcinek od ulicy Warszawskiej do ul. Żeglarskiej. Na wskazanym odcinku, będzie odbywał się ruch dwukierunkowy - podaje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa MZD w Toruniu. Co istotne - prowadzący pojazdy będą musieli zdjąć nogi z gazu.

- Na Bulwarze Filadelfijskim została wprowadzona strefa zamieszkania, co oznacza, że pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem, a pojazdy mogą poruszać się z prędkością 20 km/h. Parkowanie w strefie zamieszkania odbywa się jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na Bulwarze Filadelfijskim zostały one wyznaczone na odcinku od ul. Warszawskiej do Woli Zamkowej - podkreśla rzeczniczka toruńskiego MZD.

