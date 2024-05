Nasz fotograf walczy o nagrodę Grand Press Photo 2024! Zdjęcie Pawła zapiera dech w piersiach

Paweł Skraba z "Super Expressu" w konkursie Grand Press Photo 2024

Pawła Skrabę znamy od lat i kojarzymy przede wszystkim ze znakomitymi zdjęciami z wydarzeń sportowych. Tymczasem w prestiżowym konkursie Grand Press Photo 2024 został nominowany w kategorii "Climate, responsibility". - Pingwiny na Antarktydzie dają popis pływackich umiejętności. Niestety, niedawno odkryto pierwsze ogniska ptasiej grypy na siódmym kontynencie - czytamy w opisie zdjęcia, zamieszczonym na stronie grandpressphoto.pl. Zapytaliśmy kandydata, czym jest dla niego to wyróżnienie.

- Nominacja w kategorii "Climate, responsibility” była dla mnie sporym zaskoczeniem. Na co dzień zajmuję się fotografią sportową i to zazwyczaj te zdjęcia pokazuję szerszej publiczności. W tym roku wyjątkowo zdecydowałem się wysłać na konkurs zdjęcie o innej tematyce. Antarktyda oczarowała mnie swoim bezkresnym, naturalnym pięknem - podkreśla Skraba w rozmowie z naszym dziennikarzem.

- Możliwość obcowania z naturą oko w oko była tak kusząca, że choć ręce odmarzały, nie mogłem oderwać się od aparatu. Tak właśnie powstało konkursowe zdjęcie: obserwowałem pingwiny, dające popis swoich pływackich umiejętności. Dla mnie było to jak wodny taniec, imponująca choreografia, którą postanowiłem uwiecznić w kadrze - dodaje Paweł Skraba, pytany o Grand Press Photo 2024 przez redaktora "Super Expressu". Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami, gdzie znajdziecie nominowane zdjęcie i kilka innych fotografii z wydarzeń, przy których pracował Paweł.

Paweł Skraba to fotoreporter i dziennikarz specjalizujący się w tematyce sportowej. Zawodowo związany m.in. z “Super Expressem”. Od lat obsługuje największe imprezy sportowe na świecie. Większość miesięcy w roku spędza poza domem, towarzysząc sportowcom w najważniejszych dla nich chwilach, uwieczniając na zdjęciach ich sukcesy, ale i porażki.

Koledzy z pracy kojarzą go jako w pełni zaangażowanego w powierzone mu zadania, stającego na głowie, by zrealizować pomysł, który zrodził się w jego głowie. Paweł wierzy, że dobre zdjęcie nie powstaje z chwilą naciśnięcia spustu migawki, ale dużo wcześniej: opiera się na relacji i zaufaniu między bohaterem a fotografem. Jego bliskie relacje ze sportowcami przekładają się nie tylko na dobre zdjęcia, ale zaowocowały również współpracą przy powstawaniu książek “Otylia. Moja historia” oraz “Petarda. Historie z młotem w tle”.

Grand Press Photo 2024. Kategorie, głosowanie, zasady

Jury konkursu Grand Press Photo 2024 pod przewodnictwem laureata World Press Photo Jewhena Małoletki nominowało do finału 233 fotografie i 56 autorów. Oto kategorie:

Single - Current Events

Single - Climate, responsibility (m.in. Paweł Skraba)

Single - Culuture, hobby, sport

Single - People

Single - Own Vision

Stories - Current Events

Stories - Climate, responsibility

Stories - People

Documentary Project

Young Poland

Young Poland - Stories

- Wraz z ogłoszeniem nominacji rusza głosowanie na Nagrodę Internautów, którzy wybiorą najlepsze zdjęcie wśród wszystkich nominowanych w kategoriach Single i Stories - informują organizatorzy. Głosowanie trwa do 21 maja do godziny 23.59. Panel do głosowania znajdziecie w tym miejscu! Głosujemy poprzez wybranie zdjęcia, które jest naszym faworytem. Nie trzeba się logować, ani podawać wrażliwych danych. Zachęcamy do udziału!

Laureatów XX Grand Press Photo 2024 poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 22 maja br. w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. Jana Kiepury w Warszawie.