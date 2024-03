Zakochał się w fotografowaniu Torunia. Dzieła Roberta na wyjątkowej wystawie

Kandydat na prezydenta przedstawił "Piątkę dla Torunia". To wychowanek ojca Rydzyka

Od kilku lat przemierza Toruń w poszukiwaniu ciekawych miejsc, które można uwiecznić na zdjęciach. Choć do tej pory robił je telefonem, jakość fotografii regularnie urzekała internautów. Zdjęcia Roberta można obecnie podziwiać w popularnym sklepie sieci Empik, ulokowanym na toruńskiej starówce.

- Jakieś 5 lat temu zacząłem fotografować Toruń starym telefonem. Spodobało mi się. Ok. 15 lat temu, jak mieszkałem z dziewczyną w Warszawie, jeździliśmy nad morze i tam próbowałem sił z aparatem cyfrowym. Pamiętam te kłótnie, bo przez dwa dni potrafiłem zrobić 3 tysiące zdjęć – wspomina z uśmiechem autor profilu Robert Szu Foto.

Robert obecnie mieszka w Toruniu. Nasz dziennikarz rozmawiał z nim nie bez przyczyny, ponieważ jego dzieła można podziwiać na pierwszym piętrze sklepu sieci Empik. To bardzo popularne miejsce, ulokowane w samym sercu toruńskiej starówki. Znajdziemy tam m.in. obraz, oparty na zdjęciu… kałuży przed Empikiem. - Tam zrobiłem swoje dwa najlepsze zdjęcia. Mam stamtąd kilkanaście ujęć. Gdy popada deszcz, tworzy się podobna kałuża. Lubię też okolice pomnika Kopernika, ale nierzadko skręcam w boczne uliczki starówki - mówi naszemu dziennikarzowi pan Robert.

Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami. Zobacz efektowne materiały Roberta

Pasjonuje go fotografowanie Torunia. „To sposób na reset”

Starówka to jednak nie wszystko. Robert Szu Foto uwielbia panoramę Torunia, często „zapuszcza się” w okolice Mostu im. Józefa Piłsudskiego. - Znajomi często pytają, co ja tam robię przy tych mostach. Dla mnie to sposób na reset, wyrażam przez zdjęcia swoje odczucia - zdradza nam rozmówca.

Co ciekawe – Robert do tej pory fotografuje Toruń przy pomocy telefonu. Wybór kolejnego modelu jest uzależniony od możliwości, jakie daje aparat. Nasz rozmówca podkreśla jednocześnie, że niebawem chciałby pójść na kurs, dzięki któremu udoskonali swoje umiejętności zarówno dotyczące zdjęć, jak i obróbki wideo. Taniec i muzyka od dawien dawna są jego pasją, toteż ze swoich zdjęć często montuje filmy, do których dokłada ciekawą ścieżkę dźwiękową.

- Staram się iść z duchem czasu, wykorzystuję nowoczesne platformy social media, TikTok, Instagram (chudini_travel_photo), Facebook. Publikuję na moim prywatnym profilu Robert Szu Foto w formie postów publicznych, ale wkrótce planuję uruchomienie strony, gdzie będzie można zobaczyć moje zdjęcia. To da mi możliwość dotarcia do większej liczby odbiorców - wskazuje Robert.

Dzięki dobrej jakości i skutecznej obróbce, zdjęcia robione telefonem robią ogromne wrażenie. Pokazaliśmy materiały jednemu z doświadczonych toruńskich fotografów i przyznał, że rzeczywiście robią wrażenie. Dzięki pozytywnym sygnałom ze strony internautów, Robert postanowił spróbować swoich sił w Empiku.

Efektowna wystawa w Toruniu. Zdjęcia w formie obrazów

- Poszedłem na żywioł - śmieje się pan Robert. Jego obrazy trafiły na pierwsze piętro salonu sieci Empik, gdzie codziennie pojawia się mnóstwo torunian. Gdy kierowniczka zobaczyła zdjęcia w telefonie, niemal natychmiast dostrzegła w nich materiał, który mógłby się spodobać odwiedzającym. Wtedy Robert nie miał jeszcze wizytówek, ani materiałów promocyjnych. Mimo wszystko zdecydował się i nie żałuje. Trzeba było pogodzić przygotowanie wystawy z codzienną pracą, ale mimo krótkiej doby wszystko przebiegło zgodnie z oczekiwaniami. Wystawę można oglądać do 20 marca.

Fotografia to jego pasja. Zawodowo Robert zajmuje się pracami budowlanymi, relacjonuje również imprezy Drum&Bass. Uwielbia wycieczki rowerowe, z których rzecz jasna przygotowuje fotorelacje. - Nawet gdy jadę pociągiem nad morze, to potrafię wysiąść po drodze, pojeździć, „cyknąć” zdjęcia i wrócić - chwali się nasz rozmówca.

Tak wyglądał Jarmark Bożonarodzeniowy w Toruniu w obiektywie Roberta Szu Foto