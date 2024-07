Pan Roman wyprzedaje kiosk w Toruniu, by walczyć o życie syna. "Chciałbym tylko, żeby on przeżył"

Kuracjusze nie mają o tym pojęcia. Tak mogą uzyskać zniżki do sanatoriów

W dobie inflacji i co chwila rosnących kosztów życia społeczeństwo szuka oszczędności. Wiadomo jednak, że czasami nie unikniemy pewnych wydatków, lecz - jak się okazuje - można przynajmniej je nieco zmniejszyć np. tak jak w przypadku podróży do sanatorium. Ku zdziwieniu wielu, wyjazd na turnus w ramach NFZ to nie jedyny sposób na oszczędność, bowiem można jeszcze aplikować o pewien dokument, który uprawni do wielu zniżek.

Z tą kartą sporo zaoszczędzisz! Wielu nadal o tym nie wie

Karta Dużej Rodziny, bowiem to o niej mowa, daje wiele możliwości nie tylko rodzinom z dziećmi, ale również kuracjuszom. Okazuje się, że osoby, które posiadają taki dokument, na turnusie mogą liczyć w zależności od obiektu na różnego rodzaju zniżki. Należy jednak pamiętać, by wyrobić kartę przed wyjazdem, ponieważ czeka się na nią ok. 30 dni. Jeśli jednak jesteś w trakcie oczekiwania na dokument lub ten już jest w twoim portfelu, dowiedz się, w których uzdrowiskach możesz liczyć na zniżki. Szczegóły znajdziesz w powyższej galerii zdjęć.