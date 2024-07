Leczenie uzdrowiskowe w sanatoriach - dla kogo?

Wyjazdy do sanatoriów cieszą się popularnością szczególnie wśród seniorów. To idealna okazja do tego, by zadbać o swoje zdrowie i tym samym zrelaksować się poza domem. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie leczenia uzdrowiskowego, z turnusu można korzystać nie częściej niż raz na 18 miesięcy. To, jak będzie wyglądał nasz pobyt i zakres leczenia, określa specjalny lekarz zatrudniony w NFZ. Czasami jednak może on odmówić skierowania do sanatorium. Dlaczego? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Te osoby nie pojadą do sanatorium. Oto schorzenia, które wykluczają z turnusu

Z usług sanatorium niestety nie może skorzystać każdy. Okazuje się bowiem, że istnieją schorzenia, które wykluczają kuracjuszy z turnusów. Kto nie pojedzie do uzdrowiska? Oto lista przeciwwskazań:

Choroby zakaźne Kobieta w ciąży i połogu Stan pourazowy Tętniak rozwarstwiający aorty Choroby wymagające zabiegów chirurgicznych w trybie pilnym Choroby żołądka i jelit Padaczka Marskość wątroby lub krwotoki z górnych dróg oddechowych.