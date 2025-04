Krzysztof Krawczyk to artysta, którego głos znał chyba każdy Polak. Jego przeboje nuciły całe pokolenia, a koncerty gromadziły tłumy fanów. Jednak za fasadą sukcesu kryła się również historia porażek i trudnych wyborów. Maria Szabłowska, wieloletnia koleżanka i znawczyni twórczości Krzysztofa Krawczyka, tuż przed jego pogrzebem podzieliła się z PAP wspomnieniami o trudnych momentach w jego karierze. Wywiad ukazał się 10 kwietnia 2021 roku, czyli konkretnie w dniu, w którym pochowany został Krzysztof Krawczyk.

Na jego drodze pojawiało się wiele porażek. Jedną z nich był wyjazd do Stanów Zjednoczonych z nadzieją, że zrobi tam karierę. Próbował i w Nashville, i innych amerykańskich miastach. Nic z tego nie wyszło. Skończyło się na śpiewaniu w klubach nocnych

– wspominała Szabłowska. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych był dla Krzysztofa Krawczyka ogromną szansą na międzynarodową karierę. Niestety, mimo starań i talentu, nie udało mu się zdobyć popularności za oceanem.

Jeszcze większym wyzwaniem okazał się powrót do Polski w latach 90. Krzysztof Krawczyk musiał zmierzyć się z zapomnieniem i trudną sytuacją finansową. I wtedy popełnił duży błąd. Historię tę wyciągnęła wspomniana dziennikarka.

Jak sam mówił, największą porażką był powrót do Polski w latach 90., kiedy ludzie już trochę o nim zapomnieli, a on nie bardzo miał z czego żyć. Wtedy poszedł w disco polo

- mówiła Maria Szabłowska. Decyzja o nagrywaniu muzyki disco polo była dla wielu fanów Krawczyka zaskoczeniem i rozczarowaniem. Artysta spotkał się z krytyką, ale tłumaczył swój wybór trudną sytuacją materialną.

Nie wszyscy mu to wybaczyli. Ale on wielokrotnie mówił potem, że nie miał się z czego utrzymać, a umiał tylko śpiewać. Na szczęście to odium disco polo udało mu się jakoś zrzucić