Krzysztof Krawczyk wylansował wiele niezapomnianych szlagierów. Wspaniały dorobek artystyczny - mimo krótkiego życia - miał także Krzysztof Klenczon. "Kwiaty we włosach", "To, co dał nam świat", "Parostatek", "Nikt na świecie nie wie", "Jesień idzie przez park", "Chciałem być", "Nie zostało nam już nic", "Rysunek na szkle", "Historia jednej znajomości", "Matura" czy "Byle było tak" - to tylko niewielka część hitów, które śpiewali albo Krzysztof Krawczyk, albo Krzysztof Klenczon. Ten pierwszy zmarł 5 kwietnia 2021 roku, a drugi - 7 kwietnia 1981 po tragicznym wypadku samochodowym w Stanach Zjednoczonych. Artysta trafił do szpitala i po kilku tygodniach zmarł. W dokumencie "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie" wokalista przyznał, że przed strasznym wypadkiem kolegi widział się z Krzysztofem Klenczonem.

Ja musiałem szybciej się położyć, bo rano odbierałem z lotniska rodzinę. I się rozstaliśmy. Może gdybyśmy dłużej siedzieli, Krzysiek nie pojechałby akurat o tej godzinie i nie doszłoby do wypadku

- wspominał Krzysztof Krawczyk.

